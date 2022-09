Do utkání jsme dobře vstoupili a během pár minut vedli 4:1. V ten moment se v nás něco zlomilo a začali jsme si myslet, že to půjde samo, bez pohybu a profesorsky. Jablonec nás proto naprosto vyučil v nasazení, přístupu a efektivitě. Domácím jsme darovali všechny góly naší laxností, nesoustředěností a nezodpovědností. Svým přístupem si Jablonec vítězství jednoznačně zasloužil a držím jim palce v dalším utkání. My si musíme uvědomit, co nám přináší úspěch, a vrátit se k tomu hned v pátek," shrnul nezdar trenér Olympiku Jakub Němec.