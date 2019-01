Mělnicko – Prostě jim to nejede. Bídu a zmar zažívají hned v úvodních kolech okresního přeboru fotbalisté Obříství. Ti o víkendu i přes zlepšený výkon nestačili na Kostelec a prohráli 1:2.

Povedený zápas za sebou mají fotbalisté Horních Počapel, kteří v rámci dalšího kola okresního přeboru porazili Obříství 4:2. | Foto: Deník / Jan Pechánek

Sokol vstupoval do zápasu s favoritem bez jediné vstřelené branky. A nikdo by se asi nedivil, kdyby Obříství i tentokrát vyšlo gólově naprázdno. Proti doposud famózně hrajícímu Kostelci šli ale svěřenci trenéra Tichoty ještě před poločasem do vedení, Kořínka propálil Jakub Hovorka.

Jenže Kostelec ve druhé půli zabral a brzy přišla odměna. Na 1:1 vyrovnal po výborné střele ze standardní situace Pavel Klíma. Obříství i přesto sahalo po bodech, dvacet minut před koncem musel vytáhnout senzační zákrok po dalším přímém kopu hostující gólman Kořínek. V samotném závěru základní hrací doby Kostelec zasadil domácím smrtící úder, o vítěznou trefu se postaral Tomáš Novák.

„Je to neskutečná paráda. Celý začátek sezony je skvělý a snad to takhle půjde co nejdéle,“ neskrývá nadšení Stanislav Říha, předseda Kostelce.

To Obříství má před sebou hodně práce. Patří mezi nejhorší týmy přeboru, hlavně směrem dopředu mužstvo působí hodně vlažně. „Tým maká, vyloženě dře. Ale dohromady máme zraněných pět hráčů a musí na plac dorostenci. Bál jsem se, abychom nedostali bůra. Pereme se a musíme doufat,“ zhodnotil krátce utkání a celý start sezony Libor Tichota, kouč Obříství.

POČAPLY VE FORMĚ

Kdo si v rámci třetího kola okresního přeboru pořádně zastřílel, to byly Horní Počaply. Sokol si poradil s rezervou Záryb a nasázel jí šest branek. Dvěma góly se na výhře podílel Jan Žídek, Počaply dokázaly navázat na poslední výhru se Mšenem a ze tří utkání mají šest bodů.

Druhou výhru za sebou zaznamenal také Hořín, který si smlsnul na Mšenu a smázl ho 5:0! Hattrickem se blýskl Richard Polanský.

Výsledky 3. kola OP: Dolní Beřkovice – Velký Borek 2:0 (44. Menčl, 88. Minář), Obříství – Kostelec 1:2 (43. Hovorka – 55. Klíma, 87. Novák T.), Mšeno – Hořín 0:5 (51., 57. a 82. Polanský, 34. a 54. Cífka), Lobkovice – Vysoká 1:3 (24. Ďurinda – 35. Gabčo, 67. Pražák, 68. Prejsa), Pšovka Mělník B – Libiš B 3:0 (33. a 88. Dvorný, 75. Chytil), Záryby B – Horní Počaply 2:6 (61. Antoš, 64. Toman – 79. a 89. Žídek, 8. Grohman, 10. Žaba, 33. Toman, 47. Trutnovský), Všestudy – Horní Beřkovice 4:0 (10. Růně, 38. Koudelka, 44. Loškoski, 75. Podivínský, ČK: 0:1).