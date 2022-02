Vyvíjí se sezona podle vašich představ, hlavně z hlediska toho, jak jste na začátku sezony posílili? Mým cílem je, aby se tým neustále zlepšoval a posouval se kvalitou k týmům před námi. Myslím, že nějaký posun je vidět, ale stále to není tak, jak si představuji. Většinu zápasů se podařilo odehrát kvalitně, ale naopak v České Lípě a na Spartě jsme úplně vyhořeli. Je stále hodně na čem pracovat a co zlepšovat.

Jste pět bodů před Spartou, čekali jste to? Chtěli byste skončit před ní?

Nekoukám se, kdo je za námi, ale kdo je před námi. A před námi je nyní pět týmů v čele s Chrudimí, na kterou ztrácíme sedmnáct bodů. Ale samozřejmě, současné šesté místo je příjemné. Budeme se snažit ho udržet, i když Sparta nyní hodně posílila a dá se předpokládat, že ještě udělá dost bodů a bude chtít se před play off posunout tabulkou vzhůru.

Program Olympiku do konce základní části

8. 2.: doma Plzeň, 11. 2.: venku Teplice, 18. 2.: venku Plzeň, 25. 2.: venku Slavia Praha, 4. 3.: doma Sparta Praha, 11. 3.: venku Chrudim

Máte už odehrané skoro všechny zápasy se spodní částí tabulky. S čím půjdete do zbývajícího programu základní části 1. Futsal ligy?

Nyní nás čeká šest utkání s top pěti týmy, ve kterých nebudeme favority. Můžeme jen překvapit. Budeme chtít v každém utkání uspět, předvést kvalitní výkony a v nějakém z utkání zvítězit. Věřím, že se nám všechny soupeře podaří hodně potrápit.

Jsou hlavními tahouny Josef Gabčo a Jiří Vokoun? Jakou roli má Jiří Novotný?

Nechtěl bych jmenovat jednoho, nebo dva hráče, protože tahouny jsou prakticky všichni. Naše hra nestojí na jednom futsalistovi, ale snažím se mít hru postavenou na celém týmu. Výborné výkony předvádí Honza Žežulka, Dominik Šup chytl střeleckou fazonu, Dominik Šustr s Jirkou Novotným řídí výborně hru svých čtyřek a z mladých třeba Lukáš Nečas roste ve velkou osobnost. Takto bych mohl pokračovat dále.

Ze Slavie přišel na hostování Jan Žežulka a z Mělníka se dostal do reprezentace, co na jeho výkony říkáte?

Honza k nám do týmu skvěle zapadl. Je to nejenom výborný mladý brankář s úžasnou budoucností, ale také skvělý kluk. Kluci se v brance na něho můžou spolehnout a svými výkony už myslím vyrostl pro reprezentaci. Doufám, že se mu bude nadále dařit a bude se neustále zlepšovat.

Co ostatní mladí hráči, jak se vám s nimi pracuje?

S mladými kluky se pracuje dobře. Jsou ambiciózní a chtějí na sobě pracovat. U většiny je neustále vidět posun. Jestliže ale chtějí být top hráči, tak na sobě musí pracovat ještě mnohem víc. Když si to uvědomí a pochopí to, tak mají velkou budoucnost.

Jaké budete mít cíle pro play off?

Já se chci neustále zlepšovat a vítězit. Takže cíl nemůže být jiný než vyhrávat. Ale musíme jít postupně. Uvidíme, na koho letos narazíme. Zatím to vypadá, že bychom si mohli zopakovat loňský souboj s Plzní, nebo vyzvat Teplice. Každopádně, budeme se snažit být v každém utkání vyrovnaným soupeřem a v nějakém utkání zvítězit. Mělník ještě v play off žádné utkání nevyhrál a to bychom letos chtěli změnit. Věřím, že budeme zdraví a v dobré formě.

ONDŘEJ ZLÁMAL