Jasno je například o tom, kam povedou další fotbalové kroky Josefa Kozáka. Dlouholetá útočná opora Neratovic po ohlášení svého konce v divizním mužstvu nové působiště tajila.

„Je to malé překvapení i pro ten klub,“ řekl tehdy Mělnickému deníku. Vyvoleným klubem je nakonec Dřínov, s nímž v rámci čtvrté třídy může nastoupit i proti sousedním Úžicím, kde s fotbalem začínal a odkud později zamířil do oddílů hrajících o hodně výš.

Zajímavé přesuny registrují také účastníci okresního přeboru. Spousta gólů odchází v osobách Andreje a Lukáše Ďurindových z Tišic. Oba bratři se v předešlých sezonách pravidelně řadili mezi nejlepší střelce soutěže. Vracejí se do oddílů, kterými už dříve prošli – starší Andrej do Kojetic, mladší Lukáš do Lobkovic.

Ve stejném dresu, ovšem už ne libišském, se po čase sejdou Michal Beneš a Libor Bíba. Opory Sokola, respektive mělnického FC zlanařilo divizní Slaný.

Trojice zkušených hráčů nebude po návratu z kraje do okresu pokračovat ve službách Vysoké. Na dvojici Pešan – Tomáš Skopka se mohou těšit ve Střezivojicích. Slavomír Vála se stal jednou ze dvou zajímavých akvizic Byšic, které ze Štětí přetáhly i Jana Prieložného. Mšenský odchovanec si divizi zahrál také za Libiš.

Velký Borek si pro neočekávaný návrat do kraje sáhl pro dva hráče k jednomu ze svých nedávných soupeřů, konkrétně do Horních Počapel. Třiačtyřicetiletý David Tauchman už I. B třídu dlouho hrál za Lužec, proti kterému si tak v nové sezoně může zahrát.

Hráči starší šestnácti let, přestupující z klubů z Mělnicka (k 18. 6. 2021)



Josef Kozák (FK Neratovice/Byškovcice >>> Sokol Dřínov)

Petr Majerech (FK Neratovice/Byškovice >>> Sokol Hostín)

Jakub Martinec (FK Neratovice/Byškovice >>> TJ Záryby)

Michal Beneš (Sokol Libiš >>> SK Slaný)

Lukáš Král (Dynamo Nelahozeves >>> Aero Odolena Voda)

Libor Bíba (FC Mělník >>> SK Slaný)

Václav Pešan (FK Vysoká >>> Sokol Střezivojice)

Tomáš Skopka (FK Vysoká >>> Sokol Střezivojice)

Slavomír Vála (FK Vysoká >>> TJ Byšice)

Adam Knoflíček (FK Kralupy 1901 >>> Sokol Sazená)

Pavel Nesládek (Slavia Velký Borek >>> TJ Řepín)

Andrej Ďurinda (Sokol Tišice >>> Jiskra Kojetice)

Lukáš Ďurinda (Sokol Tišice >>> FC Lobkovice)

Serhii Makarenko (Sokol Dolní Beřkovice >>> EMĚ Mělník)

Petr Vlk (Viktoria Všestudy >>> Čechie Kralupy)

Miroslav Bartoš (SK Liběchov >>> Sokol Úpohlavy)

Marek Minář (Sokol Horní Počaply >>> Slavia Velký Borek)

David Tauchman (Sokol Horní Počaply >>> Slavia Velký Borek)

Jaroslav Stuchlý (SK Vojkovice >>> Sokol Bříza)

Jan Balog (AFK Vraňany >>> SK Roma Neratovice)

Lukáš Kasal (FC Lobkovice >>> TJ Kly)

Jáchym Brázda (PTZ Nelahozeves >>> Viktoria Všestudy)

Antonín Antonín (TJ Kly >>> AFK Hořín)

David Fúsek (Sokol Sazená >>> Roma Neratovice)

Lukáš Kohout (Sokol Dřínov >>> SK Vojkovice)

Tomáš Kohout (Sokol Dřínov >>> SK Vojkovice)

Jaroslav Rosenkranc (Sokol Dřínov >>> TJ Kly)