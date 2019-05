Výběr vedený koučem Zdeňkem Antošem prošel na neratovickém stadionu pěticí dvacetiminutových zápasů kategorie devíti až jedenáctiletých školáků bez jediného zaváhání. V závěrečném duelu potvrdil své prvenství i proti 7. ZŠ Mladá Boleslav, která měla v případě vzájemné výhry šanci zástupce z Prahy-východ z trůnu sesadit. To se ale po výsledku 3:1 nestalo.

„Pro kluky je to skvělý úspěch, který jsme ani nečekali. V týmu máme i mladší hráče, kteří mohou hrát ještě další dva roky. Ukázalo se, že jsou to fotbalisti. Povedlo se jim otočit zápasy, ve kterých prohrávali. To jim asi dodalo sílu na závěrečné finále s Mladou Boleslaví,“ chválil tým Zdeněk Antoš, sám i ve třiačtyřiceti stále aktivní hráč na úrovni okresního přeboru a na podzim dokonce krajské I. A třídy. Ale zároveň i trenér mládeže.

U školního týmu, ve kterém měl i vlastního syna, se tak neocitl náhodou. Většinu svěřenců ještě donedávna několik let vedl i v klubu, než z FK Brandýs přesedlal pilovat nejmenší potěr do nedalekých Záryb, kde také hraje. „Sešel se nám silný ročník 2008 a 2009, v Brandýse je velká škola, myslím, že to bude pokračovat i v dalších letech,“ poznamenal.

Na finalový turnaj, který už nebude hostit „pouze“ divizní, ale rovnou prvoligový stánek, jak už je v největším turnaji základní škol tradicí, se brandýská parta samozřejmě velmi těší. „Nejen proto, že se takzvaně ulejou ve škole. Ale kluci mají fotbal prostě rádi. Bude to pro ně svátek a to největší, co zatím dokázali,“ libuje si Zdeněk Antoš.

Pouze chvíli byli z jediné porážky v turnaji zklamaní v táboře Mladé Boleslavi. Tedy alespoň slovy učitele a vedoucího Vlastimila Michalce. „Kluci samozřejmě chtěli urvat první místo, ale já jsem spokojený. Nejsme už fotbalová škola. Jsem rád i za druhé místo. Byli jsme ve hře až do posledního zápasu, který rozhodl. Možná kdybychom dali první gól, mohlo to být jinak, ale takhle to říkají všichni,“ pousmál se.

Šanci na druhou účast na Svátku fotbalu v řadě měl tým z Uhlířských Janovic. Možnost vylepšit celkové patnácté místo z loňska si ale nevybojoval. Jistou cenou útěchy mohla být pro nejvzdálenějšího účastníka odměna pro Lukáše Förstera, nejlepšího střelce turnaje.

Mladší kategorii hráčů od šesti do devíti let ovládl tým ze Sadské. Jižní polovina největšího českého kraje pozná nejlepšího z vítězů okresních kol ve čtvrtek ve Vlašimi.

Konečné pořadí

Kategorie A (6 – 9 let): 1. ZŠ Sadská, 2. ZŠ a MŠ Nehvizdy, 3. ZŠ a MŠ Kněžmost, 4. ZŠ Čáslav, 5.ZŠ Kolín, 6. ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník.

Kategorie B (9 – 11 let): 1. ZŠ Na Výsluní Brandýs n. L., 2. 7. ZŠ Ml. Boleslav, 3. ZŠ a MŠ Juventa Milovice, 4. ZŠ Uhl. Janovice, 5. ZŠ Kolín, 6. ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova Neratovice.