Střední Čechy – Nasadili k trháku. Fotbalisté Horek disponují jako první tým v nové sezoně náskokem na čele krajského přeboru. Zajistila jim ho další výhra v kombinaci se zaváháním Libiše. Událostí sedmého kola byla vydařená premiéra Romana Bednáře v dresu Lhoty.

Lhota - Beroun 6:2 (3:2) | Foto: Hejduková Miroslava

Nováček od Jizery po dvou týdnech potěšil vlastní diváky další pětibrankovou kanonádou. Po Hvozdnici to odnesly Tuchlovice, které mohly jít v případě úspěchu samy do čela. Jenže do černého pálila pouze parta okolo kanonýra Nádeníčka. Brankář Durov udržel podruhé v řadě čisté konto.



Odměnou bylo Horkám osamostatnění na první příčce. Ex-divizní Libiš totiž vyšla naprázdno poprvé od své do té doby jediné porážky právě s Horkami. Ve Slaném neskóroval nejlepší střelec přeboru Šenkeřík, ani žádný z jeho spoluhráčů, což se celku z Mělnicka stalo na podzim vůbec poprvé. Zlomovým momentem se ukázala Šobrem zakopnutá penalta za stavu 1:0. Přestože Slánští poté dohrávali sedmdesát minut v deseti, byli to znovu pouze oni, kdo pohnul výsledkem na konečných 3:0.



Gólově při chuti byl i další celek z Kladenska. Pod šestkou Lhoty se dvakrát podepsal už i Roman Bednář. Dlouho avizovaná posila se zkušenostmi s prvoligovým fotbalem i na ostrovech vrhla do utkání s Berounem pořádně nažhavená a skóre otevřela střelou po rohu hned v úvodní minutě. Ve třech minulých kolech vítězící hosté ale odpověděli i na trefu Kudely. Vítězným se tak stal až jeho druhý zásah v utkání. Lhota zabrala po dvou předešlých porážkách.



Dokonce po čtyřech kolech se podařilo připsat tři body Kutné Hoře. Také v případě Sparty asistoval u výhry nad Hvozdnicí dvougólový střelec - Jakub Kulhánek. „Utkání to lehké nebylo, protože máme mladý nezkušený tým. Naše hra sice moc oku lahodící není, ale zápas jsme ubojovali,“ těšilo trenéra vítězů Radka Kulhánka. Hvozdnici se protáhlo čekání na body už na tři kola.



Výhru z jejího hřiště doma nepotvrdily Semice. Nad jejich síly byly Klíčany. Nováček po dvou chudých kolech navázal na výborný vstup do soutěže. Nespekám i Spartaku Příbram se doposud daří výhradně v domácím prostředí a potvrdil to i jejich vzájemný zápas. Nemuselo se tak stát, kdyby hosté z Příbrami proměnili především v prvním poločase své šance. Ve druhém za to po dvou penaltách odpískaných ve prospěch soupeře krutě zaplatili.



7. kolo:

Slaný – Libiš 3:0 (4. Kubaška, 60. Hořejší, 74. Galbavý z pen., ČK: 1:0), Nespeky – Sp. Příbram 2:1 (68. a 81. Urban z pen. – 86. A. Rampa), Horky n. J. – Tuchlovice 5:0 (68. a 85. Korec, 12. Klain, 32. Nádeníček, 89. Smetana), K. Hora – Hvozdnice 3:1 (38. a 68. Kulhánek, 13. Semrád z pen. – 39. Novák), Poříčí n. S. – Rejšice 2:3 np (3. Verner, 38. Vosáhlo – 19. a 27. Bělík), Semice – Klíčany 0:3 (13. a 67. Předota, 65. Minha), Lhota – Beroun 6:2 (1. a 77. Bednář, 15. a 37. Kudela, 46. Borek, 65. Hejduk – 7. Krůta, 25. J. Počta), Poříčany – N. Strašecí 2:3 np (78. Stárek, 88. Sedláček – 25. Kaválek, 84. Ducár, ČK: 1:0).