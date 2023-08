Právě oba brankáři měli v dusnu nad střelci dlouho navrch. Až po hodině hry rozburácel na sto padesát domácích příznivců Michael Sus. V nastavení přišla ještě lahůdková pojistka z kopačky Pavla Novotného. Po utkání tak zavládlo v domácí kabině oprávněné nadšení.

„Hráli jsme zodpovědně, bylo to super. Všichni si to užili. Pro Obříství, pro všechny v klubu to byl svátek,“ líčil zanedlouho dvaačtyřicetiletý gólman.

Vydařená premiéra nováčků. Obříství i Řepov vyhrály s čistým kontem

K soutěži, do které se Sokol Obříství, slavící letos 120 let, vrátil po více než půl století, chovají u Labe podle jeho slov patřičný respekt. O to víc si první zisk konejší. „Lidi nám po zápase i děkovali. Bylo to fajn i od Záryb. Férová hra. I rozhodčí super,“ rozdával chválu na všechny strany.

O ambicích se v táboře nováčka i přes první bodovou vlaštovku těžko mluví. Mimo jiné i proto, že soutěž před redukcí na čtyři skupiny opustí v aktuální sezoně drsný počet cca 25 mužstev. „Naše cíle? Těžko říct,“ pokrčil rameny brankář a navázal: „Děláme to s láskou, ne za peníze. Je to o tom, jak se vyspíme. Přijdou do toho ještě dovolené, na kterou teď odjíždím i já. Máme už rodiny a věnujeme se jim. Určitě do toho ale na hřišti dáme všechno,“ slíbil.

Filipa Krále mají příznivci z Mělnicka spojeného hlavně s Libiší. Tu považuje i on za své nejlepší fotbalové období. „Divize tam pro mě byla nejvyšší soutěží. Za pana Kabyla jsme se tam s Davidem Lomským trochu třeli či střídali o jedničku. Pak jsem si ale udělal výhřez plotýnky a už tomu nešlo dávat sto procent,“ objasnil, proč i přišel návrat do míst, kde s fotbalem začínal a kde nároky nebyly až takové.

Fotbalový unikát. Otec a syn nastříleli ve vzájemném utkání po hattricku

Rád vzpomene i dávnější štace v Mělníku na EMĚ i Pšovce, tam se později už ve zralém věku nakrátko ještě vrátil. „To bylo za pana Svobody. Z Pšovky mám dodnes i nejlepšího kamaráda,“ prozradil.

A jak se vlastně dostal mezi tři tyče? Osudové bylo mládežnické působení ve Všestudech. „Skončil tam tehdy v žácích Ivoš Lorenc, který je o něco starší, tak jsem si tam vlezl a začalo mě to bavit,“ vybavil si, že někdy okolo třinácti přestal nastupovat v poli.

Z brány se pak už nehnul. Až jednou, a hned to skončilo malérem. „V prvním zápase za starou gardu jsem si udělal achilovku. Šel jsem do pole, protože gólman byl. Ale to by se asi stalo tak jako tak,“ říká smířlivě o odvrácené straně sportování.

Jakub Pokorný opustil Pšovku jen jednou, v nejlepších letech byl fotbal až druhý

Chytat by chtěl co nejdéle. A nejen kvůli sobě. „S klukama, kteří k nám přišli noví, jsme vytvořili super partu. Člověk něco dělá a někam patří,“ těší ho. Fotbal má navíc tak trochu provázaný s povoláním. V Obříství má poblíž návsi, a tedy i nedaleko hřiště, hospodu. Kam jinam než ke Králům by se tedy mělo po zápasech chodit… A zvlášť po vítězných.

„Otevřel jsem a na chvilku jsme zůstali,“ potvrdil s úsměvem, že to platilo i tentokrát, a trochu zalitoval nedělního termínu. „Teď o prázdninách to ještě jde, ale až bude škola, budou muset děti brzy spát. Je to trochu škoda. Dělali jsme si i srandu, že I. A třídy hrají v sobotu,“ rozesmál se na závěr.

Záznam utkání Obříství - Záryby (2:0):

Zdroj: Youtube