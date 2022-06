Na vlásku eventuálního jediného bodu získaného v neděli v Lounech vedoucím Mostem visí postupové šance divizních Neratovic. Dostat Severočechy alespoň trochu pod tlak mohou žlutomodří v sobotu dopoledne případnou výhrou. Proti bude v domácí rozlučce soupeř, který v polabském derby tradičně nedává kůži lacino – Brandýs. Od minule najisto zachráněná Libiš se k poslednímu venkovnímu duelu vydá do Horek, které naopak před týdnem naději ztratily.

Podobné vyhlídky na prvenství jako Neratovice mají ve svých soutěžích také nejúspěšnější okresní zástupci v I. A třídě. Dynamo Nelahozeves ztrácí na čelní příčku příbramského Spartaku čtyři body, mělnická Pšovka v béčku na Sokoleč ještě o jeden víc. Oba týmy se představí na hřištích soupeřů – v Novém Strašecí, respektive v Průhonicích.

PŘEHLEDNĚ: Které středočeské týmy sestupují a kdo zůstává v ohrožení?

Nejblíže velké oslavě je tým z kralupských Olší v I. B třídě. K sobotnímu vrcholu soutěže do Staré Boleslavi míří na jaře stoprocentní lídr s šestibodovým náskokem právě na domácí Slavoj. Ten v odvetách ztratil jen bezbrankovou remízou. Na Lázeňské výjimečně v odpolední hodině výkopu by to měla být parádní bitva a v případě neprohry hostů s postupovou tečkou. Ve druhé polovině tabulky zabojují vždy s podporou domácího prostředí o důležité záchranářské body Velký Borek a Lužec.

V okresním přeboru dojde rovněž na souboj dvou nejlepších týmů jara. Všestudy může bodový zisk v Horních Beřkovicích v případě zaváhání konkurence v čele s Čečelicemi posadit definitivně na okresní trůn. K důležité záchranářské bitvě dvou ze čtyř týmů ohrožených sestupem se schyluje ve Vraňanech, kde nastoupí Vysoká. Zbylé dva se pokusí o zázrak doma proti soupeřům z čela tabulky – Vojkovice hostí Kostelec, Horní Počaply béčko Pšovky.

OP: Drama až do konce. Osm týmů ještě ve hře o titul nebo záchranu

Ve třetí třídě je sice jasno o prvním a posledním místě, vyřešen je tím ale pouze postup. Sestupující totiž budou nejméně dva. Adeptů na doprovod Pétézetky o patro níž jsou tři – Cítov, Vehlovice a Hostín.

Ve čtvrtých třídách kráčí neohroženě za postupem Střezivojice i béčko kralupského FK 1901. Lídr áčka může při bodovém zisku doma s Dřísy prásknout šampaňské bez ohledu na nedělní výsledek druhých Mlékojed. Béčko Kralup dělí jediná výhra a jistou výhodu má v tom, že výsledek druhých Chvatěrub bude znát ještě před výkopem derby na Čechii.

V SOBOTU

Divize B: 10:15 Neratovice – Brandýs n. L.

I. A třída B: 17:00 FC Mělník – Záryby

I. B třída B: 17:00 Stará Boleslav – Kralupy

Okresní přebor: 14:00 D. Beřkovice - Mšeno, 17:00 H. Beřkovice - Všestudy, Obříství - Libiš B, Vojkovice - Kostelec, H. Počaply - Pšovka B, Vraňany - Vysoká, Čečelice - Tišice

III. třída: 17:00 PTZ Nelahozeves - Liběchov, Vehlovice - Hořín, Lobkovice - Ovčáry

IV. třída A: 17:00 Střezivojice - Dřísy, V. Borek B - Tuhaň

IV. třída B: 10:15 Sazená - Uhy, 17:00 Dřínov - Jeviněves, Ledčice - Úžice, Postřižín - N. Ves

ZLD: V Roudnici vládli policisté a Schoeller. Na místo činu se brzy vrátí

V NEDĚLI

I. B třída B: 17:00 Velký Borek – Líbeznice, Lužec – Byšice

III. třída: 17:00 Kly - Veltrusy, Řepín - Cítov, Dolany - Hostín, EMĚ Mělník - Zálezlice

IV. třída A: 13:30 Obříství B - Byšice B, 15:00 Lužec B – Mlékojedy, 17:00 Spomyšl - Mšeno B, Nebužely – Všetaty/Čečelice

IV. třída B: 14:00 Chlumín/Tuhaň - Chvatěruby, 17:00 Tursko - Dolany B, Č. Kralupy - Kralupy 1901 B