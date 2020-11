Krejčí už myslí na EURO a říká: Nechybí žádná velmoc, je tam výkvět Evropy

Když se minulý týden 51letý trenér Karel Krejčí dozvěděl, že postoupil s českou jednadvacítkou na malé Euro, přirovnal to k zisku mistrovského titulu s plzeňskou Viktorií v roce 2016.

JEDEME NA EURO, jako by ukazoval kouč reprezentace do 21 let Karel Krejčí. Pár dnů před svými 52. narozeninami se dozví po losu ve švýcarském Nyonu jména soupeřů ve skupině. | Foto: fotbal.cz

Když se minulý týden 51letý trenér Karel Krejčí dozvěděl, že postoupil s českou jednadvacítkou na malé Euro, přirovnal to k zisku mistrovského titulu s plzeňskou Viktorií v roce 2016.

Po víkendu už zná možný okruh soupeřů. Mladí čeští fotbalisté budou 10. prosince při losu ve švýcarském Nyonu nasazeni ve třetím výkonnostním koši. Vyhnou se tedy Chorvatům, kteří s nimi prošli na šampionát z druhého místa ve skupině, i Rumunsku a Rusku. „Nejde ani tak o soupeře, ale o to, aby se šampionát odehrál i s fanoušky," připomněl trenér Krejčí, že celý letošní rok se hrála kvalifikace bez nich. „Ale teď bychom si moc přáli, aby se na stadiony vrátili. Euro jednadvacítek je fotbalový svátek a diváci by tomu dodali další rozměr," pokračoval 51letý český kouč. Pro jeho výběr i fanoušky je příznivá i blízkost pořadatelských zemí Maďarska a Slovinska. „Mohlo by být zajímavé být ve skupině s jednou z pořadatelských zemí, protože takové zápasy budou mít určitě velkou pozornost. A naši fanoušci by také mohli dorazit ve velkém počtu," přál si Karel Krejčí. Oba hostitelské státy jsou ve čtvrtém koši. „Když se člověk podívá po těch koších, je zbytečné mluvit o nějakých hratelných a horších skupinách. Je to absolutní výkvět Evropy, na turnaji nechybí žádná velmoc," upozornil kouč českých lvíčat, která mají ze střetnutí s velmocemi poměrně čerstvou zkušenost.

Trenér Krejčí vedl současný výběr jako reprezentaci do 20 let Elite lize a se zajímavými výsledky. Porazili Itálii, Portugalsko a Nizozemsko, s Anglií a Německem zase remizovali. „Je to už nějaký rok zpět, týmy a výkonnost hráčů se hodně mění, ale nějaké měřítko vám to ukáže. A naši kluci ve většině těch těžkých zápasů dokázali obstát, což je může povzbudit," naznačil Krejčí, který na šampionátu teoreticky může využít i služeb Alexe Krále a Adama Hložka, kteří už povýšili do reprezentačního áčka. „Jsem přesvědčen, že když na šampionát pojedeme v plné síle, dokážeme obstát a měřit se s každým soupeřem. Chceme bojovat o postup do červnové fáze turnaje," doplnil Krejčí.

ZMĚNA FORMÁTU EURA

Mistrovství Evropy jednadvacítek se původně mělo konat příští rokv červnu ve standardním formátu, ale UEFA byla vinou pandemie koronaviru nucena přistoupit ke změně formátu. Nově tak bude šampionát rozdělen na dvě části: od 24. – 31. března se utkají týmy ve čtyřech skupinách po 4 týmech a dva nejlepšíz každé skupiny postoupí do závěrečného play-off. V něm se osm týmů již ve vyřazovacím systému utkají od 31. do 6. června. Hostitelskými státy zůstávají Slovinsko a Maďarsko. ROZDĚLENÍ DO KOŠŮ

1. koš: Španělsko, Německo, Francie, Anglie

2. koš: Itálie, Portugalsko, Dánsko, Nizozemsko

3. koš: Rumunsko, Chorvatsko, ČESKO, Rusko

4. koš: Švýcarsko, Slovinsko, Island, Maďarsko

