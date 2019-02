Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ – V úvodním kole fotbalové ligy oba zaváhali na domácím hřišti, ve čtvrtek se pak shodně pakovali z ligy evropské. Šanci na reparát měli fotbalisté Mladé Boleslavi i pražské Sparty v pondělní dohrávce druhého kola nejvyšší české soutěže. A lépe v ní dopadli hosté, kteří díky trefě svého kapitána Davida Lafaty vyhráli na hřišti soupeře 1:0.

Oba trenéři udělali oproti čtvrtečním zápasům několik změn v sestavách. Oba pak shodně na postu brankáře. Do sparťanské branky se poprvé v sezoně postavil Tomáš Koubek. „Byl jsem na něj hodně přísný, protože do přípravy nepřišel připravený. Nyní zhubl, má formu a aktuálně je jedničkou. Je jenom na něm, jak s tím naloží,“ řekl na Koubkovu adresu kouč Sparty Andrea Stramaccioni. Kouč Dušan Uhrin pak nasadil místo Jakuba Diviše poprvé v sezoně do branky Luďka Vejmolu.

Ten inkasoval pouze ve 28. minutě. „Začali jsme zápas aktivně, do gólu jsme hráli dobře. Pak jsme ale nechali soupeře lehce odcentrovat a ve vápně jsme si nepohlídali Lafatu. Asi ani nebudu říkat, že jsme na něj hráče upozorňovali,“ komentoval klíčovou situaci zápasu domácí kouč Dušan Uhrin. „Ten míč se mi tam trošku ztratil ve sluníčku, a pak to tam smolně propadlo,“ komentoval nakonec jediný gól zápasu boleslavský brankář. Ten litoval nejen inkasované branky, ale také výsledku: „Myslím, že jsme byli lepší, více jsme drželi balón, ale bohužel dneska jsme si nevytvářeli nebezpečné šance. Takováto Sparta se dala porazit.“

„Výhra je pro nás hodně důležitá. Byl to pro nás hodně těžký týden. V Mladé Boleslavi to nebude mít žádný soupeř lehké. Ale dneska jsme hráli jako tým, nikoho nebudu jmenovat. Dnes hrálo čtrnáct hráčů za Spartu!“ hlásil spokojeně kouč Stramaccioni. Podle něj už by se mohla pondělní sestava blížit ideálu. „Ale pořád říkám, že nás je hodně. V týdnu máme schůzku s vedením a půjdu na ní s myšlenkou zúžení kádru, přesně jak jsem říkal už ve čtvrtek. Aktuálně máme k dispozici 26 hráčů, což je prostě na jednu soutěž příliš,“ řekl italský kouč Letenských. Ten se nakonec přeci jenom slovem zmínil o Sáčkovi se Zahustelem, kteří letos nastoupili v mistrovském zápase poprvé. „Sáčka mám velmi rád, ale po generálce s Arnhemem se nám nevešel do sestavy, protože v záloze jsme se rozhodli pro jiné složení. A Zahustel dostal dnes přednost před Karavajevem, protože je více defenzivním hráčem. Ve Spartě prostě každý hráč bojuje každý den o triko. Je to pozitivní konkurence,“ dodal Stramaccioni.

Právě o triu Juliš, Sáček a Zahustel se už před zápasem spekulovalo v souvislosti s možným odchodem na hostování do Zlína. Mladoboleslavský odchovanec Zahustel svým výkonem tyto zprávy minimálně nalomil. „Něco jsem někde zaslechl, ale můj agent mi zatím vůbec nic neříkal, takže to nijak neřeším,“ hlásil po zápase na „domácím“ stadionu Ondřej Zahustel.

Ten si poprvé zahrál s čerstvou akvizicí ve sparťanské sestavě Jonathanem Biabianim. Právě křídelník z Interu Milán se ocitl v první velké šanci pondělního zápasu, ve které jej ale vychytal gólman Vejmola. V 79. minutě pak pro křeče střídal. „Jonathan byl první hráč, o něhož jsem stál, když jsme se s panem Křetínským bavili o posilách. Následovala ale dlouhá jednání. On hraje fotbal, který přesně chci po hráčích, aby hráli. Momentálně sice ještě není připravený na sto procent, ale pro mě je to ideální hráč,“ dodal kouč Sparty.

Největší šťávu měl zápas v samotném závěru zápasu. Domácí Boleslav se tlačila za vyrovnáním a hosté naopak podnikali rychlé kontry do otevřené obrany. První Plavšičovo sólo zmařil gólman Vejmola, to druhé skluzem stoper Stronati. Tomáš Rosický pak nezvykle hlavou trefil dokonce tyčku. Další gól už ale diváci na vyprodaném městském stadionu v Boleslavi už neviděli.

Sparta si tak připsala první tři body do prvoligové tabulky. Na rozdíl od Mladé Boleslavi, která je po úvodních dvou zápasech, jež navíc odehrála na domácí půdě, na nule. „Zvedneme se! Ve všech zápasech jsme hráli dobrý fotbal. Ale na rozdíl od evropské ligy, nás v té české trápí koncovka. Ale i ta půjde nahoru,“ je o lepších časech jednoznačně přesvědčený kouč Mladé Boleslavi Dušan Uhrin.

FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha 0:1 (0:1)

Branky: 28. Lafata. Rozhodčí: Jílek. ŽK: 1:2. Diváci: 5000 (vyprodáno).

Boleslav: Vejmola – Fleišman, Silva, Stronati, Čmovš (74. Babalj) – Takács, Jánoš (72. Rada) – Pauschek, Matějovský, Přikryl – Komlichenko (64. Mareš).

Sparta: Koubek – Zahustel, Mareček, Štětina, Civič – Sáček, Mandjeck – M. Frýdek (63. Rosický), Ben Chaim (71. Plvašić), Biabiany (79. Karavajev) – Lafata.