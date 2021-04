Mnohé kluby mají jasno: v téhle sezoně už se hrát nebude. Je téměř květen, fotbal je zatím povolen jen hodně omezeně a zbývá odehrát ještě poměrně velká porce zápasů. Kluboví činovníci navíc operují nutností přípravy na zápasy, aby po tak dlouhé pauze nedocházelo ke zraněním.

„Vím o tom, v tomhle se ozývají hlavně dospělí. Nicméně bych rozlišil, jaká je úroveň přípravy ve vyšších soutěžích, v kraji a v okresech. Spíše bych to nechal na klubech samotných, ať si to rozhodnou. Hlavně bych ale nechal hrát děti, pokud to jen trochu půjde. Vždyť proč děláme fotbal? Abychom ho hráli. Tak pro to udělejme maximum,“ říká Liba, podle něhož je situace jiná než loni, kdy byly řády nastaveny jinak.

Nyní stačí dohrát polovinu soutěže a výsledky budou platit. Čehož se ovšem někteří pochopitelně obávají a už proto nebudou pro dohrání vůbec hlasovat. Zejména v krajských soutěžích, kde ještě chybí do poloviny soutěže dohrát 6 – 8 zápasů, mohou být termíny problémem.

„Uznávám, že tady už týmy trénují v týdnu pravidelněji než třeba někde ve třetí třídě. Přesto bych ani tady ještě žádná plošná rozhodnutí nedělal. Neznáme ještě plány vlády na rozvolnění, ani to, co by kluby případně musely splnit. Až to budeme vědět, pak můžeme rozhodnout,“ myslí si dosud stále první muž krajského fotbalu, který však v nadcházejících volbách už kandidovat na předsedu nechce, jak prohlásil dříve.