Libiš, Praha – Týden před očekávaným vzájemným zápasem oba divizní fotbalové celky z Mělnicka připsaly na své konto po bodu za remízy s kvalitními soupeři.

Divize: Libiš - Meteor Praha | Foto: Karel Horňák

Už dlouhých pět kol trvající čekání na první vítězství velelo libišským fotbalistům v zápase s pražským Meteorem jediné – vyhrát. Postavení obou soupeřů v tabulce však dávalo tušit, že to Libiš nebude mít ani trochu jednoduché.

A skutečně, hosté začali od úvodních minut předvádět rychlý kombinační fotbal, který jim pomohl získat viditelnou územní převahu. Nicméně, vyložené šance si borci z Meteoru v úvodu zápasu nevypracovali. Naopak domácí kontrovali v 10. minutě, kdy Slavíček zakončil svůj únik pěknou střelou, která však těsně minula svůj cíl.

Nejdůležitějším momentem první půle se stala 28. minuta. V ní se nejprve Bičaník vtipným dlouhým lobem pokusil překvapit Kohlbecka, jenž vyrazil míč v poslední chvíli na rohový kop. Tuto standardní situaci si domácí vzápětí náležitě „užili", když na přesný centr naběhl Zuskin a hlavou nedal meteorskému gólmanovi sebemenší šanci.

Do druhého poločasu nastoupila Libiš neočekávaně zakřiknutě. Víc než deset minut se její hráči vůbec nedostali na polovinu soupeře! „Ale na tom jsme se o přestávce v kabině nedomlouvali," zlobil se po zápase libišský trenér Václav Havel. Trest přišel po dvanácti minutách. V pokutovém území Libiše se dostal k míči Jelínek a křížnou střelou, jejíž směr nechtěně změnila Trojanova záda, zařídil vyrovnání.

Zbytek zápasu přinesl spíše než pěkné fotbalové momenty urputný boj se snahou zvrátit výsledek na svou stranu. Přes několik šancí, z nichž většinu měl Meteor, se výsledek už nezměnil. „Za stavu 1:0 jsme si mysleli, že bychom konečně mohli naplno bodovat," hodnotil zápas libišský trenér Václav Havel. „Ovšem kvalitní soupeř byl proti a začal nás po půli přehrávat. Z tohoto pohledu je vydřená remíza úspěchem. Musíme vyhrát za týden v Neratovicích (úsměv)."

„Jsem hluboce rozčarovaný z toho, co jsem tu dnes viděl," řekl po zápasu hostující trenér Josef Pleticha. „Totální katastrofa, destrukce fotbalu. Bohužel jsme k tomu přispěli i my, protože jsme nehráli to, co jsme si řekli. Domácí od začátku zdržovali, dali nám gól a uhráli si bod, což mě sice mrzí, ale tak to někdy chodí. Dnešek neměl s fotbalem pranic společného."

LIBIŠ – METEOR 1:1 (1:0)

Branky: 28. Zuskin – 57 Jelínek. Rozhodčí: Aubrecht. ŽK: 3:2. Libiš: Šídlo – Pochman – Čadek, Zuskin, Trojan – Škoda, Špička, Matoušek (65. Matoušek), Kubeš (46. Jirásek) – Slavíček, Bičaník. Meteor: Kohlbeck – Jurčík, Moudrý, Daňhel, Boruta (67. Boruta) – Jelínek, Štefan, Janda, Míča (90. Boháč) – Junek, Janda ml.

Prokeše neprověřili, ale mají bod

S dalším protivníkem z čela tabulky dokázali po týdnu zabodovat fotbalisté Neratovic. I když na vyšehradské umělce prohráli s domácími na vyložené šance, tak gól nakonec nepadl ani do jedné brány. Tu domácí střeženou ještě na jaře neratovickým Josefem Prokešem nejvíce ohrozil pět minut před koncem Buldra, možnosti rozhodnout utkání se ale zalekl a zamířil vedle.

Hosté přitom museli oželet hned tři hráče (Kozák, Zeman, Pinkas) z minulé vítězné sestavy z utkání s Motorletem. „Oslabilo nás to, ale kluci, kteří hráli místo nich, podali velmi dobré výkony," hodnotil trenér hostí Jiří Kafka. „V prvním poločase jsme se hodně bránili, domácí měli tři velké šance, které neproměnili (jednou zasáhl brankář Luksík, dvakrát domácí netrefili bránu). Ve druhém poločase už soupeř tolik šancí neměl, ale hrozil ze spousty standardních situací. My chodili do brejků, které jsme nedotáhli. Nakonec jsme mohli rozhodnout pět minut před koncem, ale Buldra z malého vápna přestřelil odkrytou bránu."

Hosté tak sice svého bývalého spoluhráče Prokeše téměř neprověřili, vybojovaný bod je pro ně ale cenným ziskem. „Těší nás, že nám posílali blahopřejné esemesky kluci z Motorletu, kteří nás před týdnem moc rádi neměli," uzavřel trenér Kafka.

VYŠEHRAD – NERATOVICE 0:0

Rozhodčí: Štrincl. Diváci: 100. Neratovice: Luksik – Stross, Jína, Gazdík, Pajkrt – Lovíšek (77. Buldra), Žežulka, Drahorád, Rodr (57. Vorasický) – Palanský, Chrdle (80. Toman).

KAREL HORŇÁK, LUBOŠ KURZWEIL