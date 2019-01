Louny – Soustředěným a takticky bezchybným výkonem si fotbalisté Libiše na lounském trávníku posledního týmu tabulky divizní skupiny B zaslouženě zajistili plný bodový zisk.

Libiš - Kladno 2:1 | Foto: Deník/Barbora Tesnerová

Přehrávali domácí tým už od úvodních minut zápasu, které naplno ukázaly důvody, proč se Louny krčí na samém dně tabulky.

Úspěšnou cestu za výhrou zahájila Libiš povedenou akcí z 15. minuty, v níž Baratynskyy získal míč ještě na vlastní polovině a jako tank se prodíral mezi domácími hráči. Na poslední chvíli stačil přistrčit Petrovi, který ostrou ranou z hranice pokutového území propálil domácího gólmana Pokorného.

Lounský strážce svatyně vzápětí vytáhl parádní zákrok proti dobře umístěné střele Škody, na kterého domácí obrana úplně zapomněla.

Zanedlouho mohlo být pro Libiš ještě veseleji. Petr se řítil sám na gólmana Pokorného, ale nastřelil jenom jeho nohy.

Po přestávce přišel další důležitý moment. V 50. minutě běžel Baratynskyy sám na branku a jeho kontakt se stoperem Říhou posoudil sudí jako penaltový. Z pokutového kopu se nemýlil Petr. V dalším průběhu měla Libiš další šance, které však neproměnila. Louny mohly výsledek korigovat v závěrečných sekundách. Kučera unikl po levé straně a jeho centr před branku kapitán Trup zblízka přestřelil.

„Z první vážnější libišské akce dostaneme gól," litoval Petrovy trefy na konci první čtvrthodiny domácí kouč Pavel Schettl. „Pak už to bylo jen o dobývání hostující tvrze. Soupeř hrál zodpovědně zezadu, s čímž jsme si moc nevěděli rady."

Libišský manažer Jiří Kabyl pochválil svůj tým za zodpovědný výkon. „Hráli jsme přesně to, co jsme potřebovali. Soupeře až na jedinou výjimku v samotném závěru vůbec k ničemu nepustili a v aprílovém počasí, v němž se střídalo sluníčko, déšť i chlad, jsme po dalších šancích dovedli zápas do výhry."

Karel Horňák





Louny – Libiš 0:2 (0:1)

Branky: 15. a 50. z PK Petr. Rozhodčí: Szikszay. ŽK: 3:2. Diváci: 120.