Máte za sebou pátou sezonu v Itálii. Byla nejlepší? Výkonnostně ano. I statistiky tomu říkají, že jsem takovou měl. Na druhou stranu byla náročná, protože jsem jel třetí rok v kuse bez nějaké pořádné dovolené, takže se tam projevila i nějaká únava, lehké potíže, které jsem přecházel a bylo to velmi náročné.

Jejím vrcholem byl vstřelený hattrick v italské lize, což se vám povedlo jako druhému českému fotbalistovi v kariéře. Jaká byla odezva?

Byla neuvěřitelná. Samozřejmě si tohohle všimli všichni, takže odezva byla veliká a určitě to bude něco, na co budu rád vzpomínat a co si třeba jednou řeknu, že se fakt povedlo.

Nyní vstupujete do nejlepších fotbalových let. V zimě se hovořilo o zájmu anglického Tottenhamu, teď se mluví o Itálii a zájmu Neapole. Je na čase udělat velký krok v kariéře?

Myslím si že určitě. Cítím se skvěle. Jsem připravený. I mentálně jsem vyspěl. Zkušenosti, které člověk nasbírá, tak se cítím se být připraven na ten nejvyšší stupínek. Doufejme, že se to povede.

V Itálii jste pět let. Zapustil jste tam už kořeny nebo přemýšlíte i o jiné zemi?

Když se budu bavit z fotbalového hlediska, tak mě zajímá klubová nabídka, která mi bude dávat smysl po sportovní stránce, takže na nějakou konkrétní zemi se úplně nevážu. V Itálii jsem nadmíru spokojen, takže pokud ze zahraničí mimo Itálii nepřijde něco velmi zajímavého, tak bych zůstal tam.

Hodně se mluví o zájmu Neapole. Máte ohledně přestupu podmínku zahrát si Ligu mistrů?

Je to podmínka. Přesně tak. Řekl jsem agentovi i vedení klubu, že pokud odejdu, tak jedině do klubu, který bude hrát Ligu mistrů.

O víkendu skončil reprezentační sraz. Národní tým sehrál čtyři zápasy v Lize národů. Jak si podle vás vedl?

Za mě odehrál velmi slušné zápasy, některé až nad míru očekávání. Myslím si, že na to musí být dobra odezva, protože až na domácí zápas se Španělskem, které mělo obrovskou převahu. Kluci ho sice zvládli výsledkově nějakým stylem, ale herně už to takové nebylo, spíš hodně taktické a defenzivní. Jinak si myslí, že odvedli v každém utkání obrovský kus práce a že se to povedlo. Jejich vystoupení hodnotím jenom pozitivně.

Češi mají čtyři body. Vy jste Ligu národů označil za přátelské zápasy, na druhou stranu jste ale díky ní hráli baráž o mistrovství světa …

Určitě! Je to taková pomoc. Když se nepovede kvalifikační cyklus, tak může pomoci. Určitě to nějakou přidanou hodnotu má, na druhou stranu doufám, že příští kvalifikaci, ať už na EURO nebo mistrovství světa si uhrajeme sami.

Co chybí českému týmu oproti největší špičce?

Až na generaci kolem roku 2004 nám chybí a vždycky chyběly individuality a individuální schopnosti. Nyní ale vnímám, že někteří kluci mají šanci se dostat do větších klubů v Evropě a že tohle musí být náš cíl a tím může národní tým růst.

Jako je například přestup Adama Hložka do Leverkusenu …

Je to pro něj super, protože tam bude mít českého spoluhráče (Patrika Schicka) a klub dává šanci mladým hráčům, takže si myslím, že to je pro něj dobré rozhodnutí.