„Po tom všem, jak se to táhlo, je to nakonec rozumné rozhodnutí. Už to nešlo dohrát,“ smiřuje se trenér Neratovic Jiří Brunclík s faktem, že mu okolnosti nedovolí dokončit ani druhou sezonu po příchodu k diviznímu áčku.

S týmem po týdnech nejistoty a čekání alespoň ví, na čem je. „Konečně můžeme něco plánovat. Tři týdny už trénujeme a nadcházející dva měsíce chceme využít k tomu, abychom zapracovali nové kluky,“ přiblížil.

Dohrávat sezonu jakkoli, třeba jen mimo soutěž, byli a jsou i nadále připravení v A-třídní Nelahozevsi. Tedy alespoň podle slov trenéra Daniela Kaplana.

„Určitě jsme chtěli hrát. Kvůli tomu to děláme. Navíc už je to druhý rok. Nejde o to, aby někdo postoupil nebo sestoupil, ale aby si všichni zahráli pro radost, udělat si žízeň,“ neměl z odpískání oficiálního programu radost dlouholetý šéf kabiny na Dynamu.

Na druhou stranu chápe, že termínů na dohrání byť jen poloviny programu se už nedostává. „Všichni (obchodníci) ještě mají zavřeno, takže těžko se mohou hrát soutěže,“ řekl.

Hned až to opatření dovolí, pokusí se prý pro tým domluvit přátelské zápasy či turnaje. „Je důležité, aby si lidé znovu zvykli. Jinak se může stát, že zaniknou celé mančafty. Obávám se, že to ještě může mít dohru. Starší kluci říkají už nyní, že jim to nechybí,“ upozornil Kaplan.

„Přesně, jak se čekalo,“ reagoval trenér B-třídních Byšic Daniel Hnízdil s tím, že má strach, aby se v srpnu vůbec rozjel nový soutěžní ročník. V Byšicích neměli o zrušení toho stávajícího pochyb už řadu týdnů. Aby si dopřáli alespoň nějaký zápasový adrenalin na květen či červen, přihlásili se už na Memoriál Petra Slance, tradiční turnaj malé kopané ve Slaném.

Za logický považuje krok FAČRu také trenér Velkého Broku Zbyněk Štrupl. Kouč mužstva, které zůstane nekorunovaným králem přerušeného ročníku okresního přeboru, rovněž vyslovil obavu o budoucnost. „Otázkou je, jak to bude dál. Dlouho se nehraje. Jsem zvědavý, co taková pauza udělá s kluby a hráčskou základnou,“ zmínil.

Jako spíše druhořadou pak vidí zmařenou šanci porvat se o postup do kraje, na který tentokrát ve Slavii tajně mysleli. „Nahoru jsme chtěli… Ale není to otázka života a smrti. Třeba bychom soutěž ani nevyhráli."

Překvapení nejsou ani v Zálezlicích, kde se loni postupu do třetí třídy dočkali kvůli anulování soutěží až dodatečně při obsazování nového ročníku. „Dohrání soutěže by asi nebylo úplně regulerní," myslí si kapitán Lukáš Laksar.

„Většina amatérských hráčů viděla míč jen v televizi a o nějaké solidní životosprávě nemůže být řeč. Takže místo sportovního zápolení na trávnících by se pravděpodobně soupeřilo o to, který tým odešle na ortopedii víc hráčů," přidává hlavní argument, proč v Zálezlicích ukončení vítají.

Nadcházející období využijí k přípravě na nový ročník. „Máme rozjednané přípravné zapasy a doufáme, že nám je situace dovolí brzy odehrát. Chceme se pořádně připravit, abychom fotbalem mohli zase bavit sebe i naše fandy," dodal Lukáš Laksar.

S ortelem, který se opakuje už podruhé, se naopak odmítá smířit Petr Proksch. Trenér mělnického EMĚ, hrajícího třetí třídu, má za to, že by měl svaz udělat maximum pro to, aby se dohrálo alespoň něco. „Může to mít zničující dopad na celý fotbal,“ je přesvědčený.

Celkově jde ale na Mělnicku o spíše ojedinělý pohled. V nedávném průzkumu okresního svazu se pro ukončení soutěží vyslovilo 37 z celkem 43 oddílů, které se zapojily. K dohrávání se nepřikláněl ani nově zvolený výkonný výbor OFS. Podle předchozích slov jeho předsedy Slavoje Tichého plošné zrušení ještě nutně neznamená úplný konec sezony.

„Pokud později vládní opatření dovolí hrát zápasy, máme v plánu uspořádat pro zájemce okresní pohárovou soutěž po vzoru zimního Rebel cupu, a to i pro mládež,“ nabídl Tichý týmům možnou alternativu na nadcházející období.