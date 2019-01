Mělník – Před zápasem předposlední Lužec dokázal obrat o body Mělník na jeho hřišti a nadále se drží nad sestupovými vodami. Tím ale radost Lužeckých končí. Minimálně do příštího kola totiž přišli o tři vyloučené hráče a možná nezůstane jen u toho.

Domácí, kteří nastoupili s uzdraveným Dombaiem v brance, šli rychle do vedení. Antonín si dva metry za šestnáctkou zpracoval míč a poslal ho přesně do šibenice – 1:0.

Mělničtí ale místo toho, aby se uklidnili, přestali úplně hrát a přenechali hostům iniciativu. „To, co jsme hráli v prvním poločase, to je ostuda a zoufalost. Vedeme a místo, abychom přidali druhý gól, tak se sesypeme. Takhle se hrát nedá,“ hřímal o přestávce domácí trenér Petr Kalkant.

Hosté ve zbytku poločasu ovládli hru a třemi góly výsledek obrátili. Dva dal Levý, třetí přidal tečovanou střelou Martin Tauchman. Druhý poločas už fotbalu příliš k vidění nebylo. Hrstka diváků, z nichž drtivá většina byla z Lužce a Vysoké, se bavila spíš nepochopitelnými výroky trojice sudích.

„To jsem ještě nezažil, co se dá všechno odpískat. Navíc rozhodčí slyšel jen naše hráče a domácí ignoroval. O delegátovi ani nemluvě,“ zlobil se hostující trenér Miroslav Štěpánek.

V nesourodé hře druhé půle si domácí vytvořili několik dobrých příležitostí, ale střelecky se ujal jen pokus Jiskry po centru Žaby. V nervózním závěru byl po druhé žluté kartě oprávněně vyloučen Kiš a po ukončení zápasu za údajné protesty a nesportovní chování také gólman Prislupský s obráncem Špánkem.

„Ve druhém poločase, díky tomu jak tam probíhalo, jsme sice měli šance, které jsme ale neproměnili. Je to špatné,“ dodal po ukončení zápasu domácí Petr Kalkant. „Kluci bojovali a v zápase si šáhli až na dno sil. Když budou takto přistupovat ke všem zápasům, budu spokojen. Tak si to nějak představuji. To, co ale předvedli sudí a hlavně delegát, s tím jsem se za celou svou hráčskou kariéru nesetkal,“ dodal hostující trenér Štěpánek.

Mělník – Lužec 2:3 (1:3)

Branky: 3. Antonín, 64. Jiskra – 7. a 26. Levý, 23. M. Tauchman. Rozhodčí: Soběslav. ŽK: 1:7. ČK: 59. Kiš, 90+ Prislupský, 90+ Špánek (všichni L.). Diváci: 60. Mělník: Dombai – Zejda – Veltruský, Jiskra, Škrabal – Antonín, Koš, Veselý, Douděra (14. Bláha, 67. Malinský) – Žaba, Hakl. Lužec: Prislupský – Šára, Hrdlík, M. Kučaba (86. J. Kučaba), Špánek – Kiš, D. Tauchman, M. Tauchman, Uher – Merta (90. Svoboda), Levý (46. Roučka).

JAROMÍR HEJNA