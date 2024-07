V první přípravě proti Benátkám jste zahájil jak nejlépe útočník může, dal jste gól. To je fajn, ne?

Asi mi to pomůže do další práce a tréninku, abych mezi kluky lépe zapadl.

Gól po sólu zakončeném kličkou brankáři byl moc pěkný, ale v další tutovce jste ještě přihrával, nebyla to škoda?

Nejsem v koncovce úplně hladovej, a když jsem viděl, že ten klučina byl v lepší pozici, zkusil jsem mu to dát do prázdný. Bohužel obránce se stihl před něj dostal a míč vypíchl.

Nastoupil jste ve druhé půli, kdy trenér Hašek vyslal do boje jedenáctku borců, kteří se navzájem vůbec neznají a jsou v klubu noví. To byla asi komplikace, ne?

Já vždycky říkám, že fotbalista si s takovou věcí poradí, ale je fakt, že to bylo těžší. Hlavně proto, že jsme měli hodně mladou sestavu. Nicméně myslím, že to kluci zvládli poctivě a bylo to v pohodě.

Nemrzel vás konec vašeho skvělého týmu ve Velvarech? Kosili jste celou ČFL, kosili jste v poháru ligové soupeře…

To víte, že mě to mrzelo. Téměř dva roky, co jsem tam byl, jsme prakticky pořád vyhrávali a měli skvělou partu. Na to se příjemně zvyká, bohužel to co se stalo, fotbal také někdy přináší.

Asi o vás nestálo jen Kladno, ale i další kluby, přece jen jste prověřeným střelcem třetí ligy. Jaké bylo rozhodování?

Upřímně říkám, že náročné. Už nejsem nejmladší, takže jsem řešil i věci nefotbalové, tedy rodinu, finance a dojíždění. Nicméně s trenérem Haškem se znám dlouho, znám jeho styl hry a vím, že chce hrát náročný, ale také kombinační fotbal. Takže jsem věděl, do čeho jdu a proto jsem se rozhodl pro Kladno.

Odkud vůbec dojíždíte – pocházíte z Lužce nad Vltavou…

Tam mám rodinu, ale žiju v Praze. Takže dojíždění až tak hrozné není, ale nějaké kolony tam bohužel jsou. A protože bydlím v centru Prahy, nějakých padesát minut mi to zabere.

Co říkáte po krátkém seznámení kvalitě mužstva?

Za mě má obrovský potenciál, jinak bych tady ani nebyl.

A kde ho vidíte jako nováčka v tabulce?

Já mám vždycky vysoké cíle, takže bych chtěl, abychom byli do TOP 5.

Na jaký cíl se cítíte osobně, zatím jste dával za sezonu osm až deset gólů…

Chtěl bych tu hranici deseti branek překonat, je to můj další cíl. Nicméně já hrával v kariéře dřív spíš vzadu, až teď pod trenérem Haškem jsem vepředu. Každopádně útočník je hodnocený podle vstřelených gólů, ale když budeme vyhrávat, tak bude úplně jedno, kdo je bude dávat.