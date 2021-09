Mladoboleslavská Magna ve finále porazila ŠKO-ENERGO, třetí skončilo domácí Carborundum Electrice, čtvrtý kralupský Synthos S.A. a páté Město Mělník.

„Turnaj jsme si užili. Zpočátku jsme se museli trochu sehrát, protože jsme spolu takhle ještě nehráli. Postupem času jsme si to ale dali a fotbal začal k něčemu vypadat. Jsme rádi, že to takhle dopadlo. Do Mostu se těšíme,“ ohlédl se za úspěšným turnajem Jan Tomek, na hřišti obránce, v Magně trenér. „Zaučuji nové lidi, kteří k nám přijdou,“ objasnil.

Poražené finalisty (0:3) z další boleslavské společnosti – ŠKO-ENERGO - nezdar v boji o účast v Mostě ani nemrzel. „Nakonec bychom stejně nemohli jet. Máme své klubové povinnosti a v době soutěží to je skoro nereálné. Magna chtěla jet, tak ať si to užijí a přeji jim mnoho úspěchů,“ uvedl David Boško.

Připomněl tak zároveň, že tým v dresech prvoligového FK Mladá Boleslav měl ve svém středu několik hráčů bojujících pravidelně o mistrovské body. On sám nastupuje za B-třídní Bakov. Nápad na uspořádání podobné firemní soutěže považuje za velmi dobrý. Turnaj by ale v této roční době raději viděl na přírodní trávě a s přece jen vyšším počtem účastníků.

Pětice týmů s pěti hráči v poli a brankářem v Benátkách hrála nejdříve každý s každým v zápasech na dvakrát deset minut. Pro čtyři nejlepší následovalo ještě semifinále a finále.

Na dvou hřištích si každý z účastníků zahrál i více zápasů v řadě. A rychle ubývaly nejen síly, ale také stavy. Vhod tak přišlo nejen občerstvení, které pro účastníky zajistilo místní Merhautovo pekařství, ale i zkrácení hrací doby na polovinu pro zápasy semifinále, finále a o třetí místo.

„Víceméně jsme dohrávali od třetího zápasu bez brankáře a dvou zraněných hráčů bez možnosti střídat,“ hlásil znovu Boško.

Mělník se dočkal fair play i pomoci sudího

Nakonec poslední tým Města Mělníka, který vyslal reprezentovat městské strážníky, na tom byl ještě hůř. Bez možnosti střídání už k turnaji dorazil. V jeho průběhu pak musel dokonce odehrát zápasy ve čtyřech v poli.

„Klobouk dolů před jedním ze soupeřů, který ctil fair-play a hrál proti nám rovněž ve čtyřech. Druhý tak sice začal, ale když prohrával, tak tam dosadil dalšího hráče a porazil nás,“ popsal trable se sestavou Petr Patera a kvitoval brankářskou výpomoc odpočívajícího rozhodčího v závěrečném utkání. Se spolupracovníky se i proto mohl s turnajem rozloučit důstojným výsledkem v podobě remízy. S akcí byl celkově spokojený. „Krásný turnaj. Vyšlo počasí. Na umělku možná až moc, ale lepší než déšť a zima,“ uvažoval nahlas.

Pořadí turnaje v Benátkách: 1. Magna, 2. ŠKO – ENERGO, 3. Carborundum Electrice, 4. Synthos S.A., 5. Město Mělník