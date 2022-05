Do branky to pak začalo padat nejlepšímu střelci domácích. Marek Houzar navýšil svůj účet v utkání až na pět gólů a vrátil svůj tým do hry o body. Ta měla nakonec neveselý konec, když lídr rozhodl v 90. minutě o výhře 8:7. Střelecký počin, který se některému z hráčů neratovické dvanáctky povedl poprvé v sezoně, se sice bodové odměny nedočkal, v rubrice Kanonýr Deníku ale za uplynulý víkend ale rozhodně zaujal.