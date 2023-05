/FOTOGALERIE/ Středočeské finále sever McDonald’s Cupu ovládly Základní škola Bezručova Kolín, ZŠ Na Výsluní Brandýs n. L. a ZŠ a MŠ Global Minded Praha. Na konci května se všechny tři představí na Svátku fotbalu v Uherském Hradišti.

Středočeské finále sever McDonald’s Cupu 2023, Neratovice 12. 5. 2023 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Na hlavním stadionu v Neratovicích se v rámci populárního žákovského fotbalového turnaje po roce znovu sešly nejlepší týmy okresních kol ze severní části středních Čech. Nově si o jednu místenku na celorepublikové finále zahrálo šest týmů také v kategorii malotřídek.

Po čtyřech hodinách vzájemných zápasů každý s každým nejlepší týmy převzaly mimo jiné i z rukou brankáře prvoligové Mladé Boleslavi Jana Šedy poháry, medaile, diplomy a další odměny. Tou úplně největší nejspíš byla kvalifikace na Svátek fotbalu v Uherském Hradišti.

V kategoriích mladších hráčů z prvních až třetích tříd a malotřídek nebylo o vítězných týmech pochyb. Brandýská ZŠ Na Výsluní, stejně jako Anglicko česká ZŠ a MŠ Global Minded z pražských Dejvic, projely turnajem bez jediného zaváhání.

„Kluci jsou moc šikovní. Bylo vidět, že jsou víceméně z jednoho týmu a jsou sehraní. Předvedli skvělé výkony i bojovnost,“ chválila své žáky Dagmar Lednická z Brandýsa. „Finále v Hradišti bude velkou odměnou pro všechny. Trochu nám to komplikuje škola v přírodě, ale věříme, že to s paní učitelkami vykomunikujeme a pustí je,“ potvrdila slova trenéra Zdeňka Antoše, že prvenství a účast v dalším kole nebyla úplně v plánu.

Středočeské finále sever McDonald’s Cupu 2023, Neratovice 12. 5. 2023Zdroj: Deník/Luboš Kurzweil„Čekal jsem, že kluci budou silní. Ale už když jsme zase vyhráli okres, tak to bylo překvapení. A dnes úplně super překvapení. Kluci jezdili. Myslím, že je to bavilo. Co víc si přát. Bez ztráty bodů, vyhrávali vysokými rozdíly. Doufám, že na republice neuděláme ostudu,“ svěřil se Zdeněk Antoš.

Známá postava brandýského fotbalu a trenér B-třídních Záryb prozradil, že páteř úspěšného týmu tvoří hráči mládežnického klubu FK Brandýs – Boleslav. „Některé už si vytáhla i Mladá Boleslav,“ zmínil. Před turnajem prý proběhlo i několik tréninků, v rámci kterých došlo na výběr hráčů do školní reprezentace.

Na Svátek fotbalu se Zdeněk Antoš s brandýskou školou podívá už podruhé. Před čtyřmi roky z toho bylo se starším týmem v těžké konkurenci třinácté místo. „Už jen to vítězství v krajském kole je velký úspěch, když se něco povede i tam, tak super. Půjde hlavně o to, aby si to kluci užili,“ uzavřel.

Ve starší kategorii B triumfovala jedna z kolínských škol. O tom, že na druhém místě skončí domácí Neratovice, rozhodl při zcela shodné bilanci jedné porážky a čtyř výher vzájemný zápas. Ten po obratu těsně ovládli právě hráči ZŠ Bezručova.

Středočeské finále sever McDonald’s Cupu 2023, Neratovice 12. 5. 2023Zdroj: Deník/Luboš Kurzweil„Proti Neratovicím to bylo těžké. Prohrávali jsme o dva góly, ale nakonec jsme to otočili. Zápas byl skvělý,“ vrátil se k nakonec klíčovému výsledku 5:4 kapitán vítězů David Chlumský.

Se spolužáky si fotbalový den parádně užil. Co nejvíc? „Asi ty emoce poté, co jsme vyhráli poslední zápas. To bylo výborné,“ vylíčil s tím, že původně přijeli do Neratovic pro jakoukoli medaili. „Nakonec se ukázalo, že jsme první. Máme z toho obrovskou radost. Je to velký úspěch.“

Desetiletý talent Kolína, který dojíždí na tréninky i do pražské Slavie, se těší, že další radost přijde na velkém finále na prvoligovém stadionu. „Věřím, že to bude skvělé, moc se těšíme,“ neskrýval nadšení.

Právem pyšný byl na své žáky i učitel tělocviku Jakub Stach. „Nečekali jsme to. Chtěli jsme medaili. Ale první místo je určitě nad plán. Kluci si to zaslouží, dali do toho srdíčko, makali,“ podělil se o dojmy po vítězné jízdě. První zápas přitom Kolínští prohráli. „První zápasy jsou vždycky zrádné, ale pak už jsme neztratili ani bod. Takže zasloužené,“ liboval si kouč týmu, jehož kostru tvořil mix hráčů z Kolína a Nymburka. „Je vidět, že to tam dělají dobře,“ chválil sám trenér ve Štítarském SK. A cíle na finále? „Užít si to. Výsledky už necháme osudu a uvidíme, jak to dopadne.“

McDonald’s Cup 2023, středočeské finále – sever (Neratovice)

Kategorie B (žáci 4.–5. tříd)

Konečné pořadí: 1. ZŠ Bezručova Kolín, 2. ZŠ 28. října Neratovice, 3. ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L., 4. ZŠ Kněžmost Ml. Boleslav, 5. ZŠ Kostelní Čelákovice, 6. ZŠ J. Palacha Kutná Hora

Kategorie A (žáci 1.–3. tříd)

Konečné pořadí: 1. ZŠ Na Výsluní Brandýs n. L., 2. 7. ZŠ Václavova Ml. Boleslav, 3. ZŠ V. Havla Poděbrady, 4. 2. ZŠ Kmochova Kolín, 5. ZŠ Kostelec n. L., 6. ZŠ Uhlířské Janovice

Kategorie M (malotřídky)

Konečné pořadí: 1. ZŠ a MŠ Global Minded Praha, 2. ZŠ Kostelní Hlavno, 3. ZŠ Veltrusy, 4. ZŠ a MŠ Kostelní Hlavno, 5. ZŠ a MŠ Předměřice, 6. ZŠ a MŠ Cítov