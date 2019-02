Mělník - Rekordních 21 týmů zlákala účast na letošním třetím ročníku Mělnické kličky. Fotbalový turnaj dívek, jehož dějištěm bude o nadcházejícím víkendu areál na mělnickém Podolí, má také letos punc mezinárodního.

Z utkání ligových starších žákyň FC Mělník

V kategorii starších žákyň (do 15 let) se mezi osmičkou přihlášených týmů nachází GSC 08 Goslarer z Německa, který tak naváže na loňskou účast mladých fotbalistek z Dánska. Ještě o jedno družstvo početnější startovní listinou se může pochlubit kategorie mladších žákyň (do 13 let). V nejmladší kategorii přípravky (do 11 let) změří v neděli odpoledne síly čtyři výběry.

Jeden z hlavních pořadatelů Stanislav Barda si od turnaje slibuje především konfrontaci nových klubů s těmi ostřílenými ligovými. „Turnaje se zúčastní dost mančaftů, které s dívčí kopanou teprve začínají, například Vysočina Jihlava, ale také klasické ligové jako Slavia, Sparta, Plzeň a Brno. Poprvé k nám letos přijede také Slovácko. Pro naše týmy půjde o poslední přípravu před prvním jarním mistrákem, ke kterému nastoupíme doma proti Pardubicím,“ přiblížil akci předseda pořádajícího FC Mělník.

Ve všech kategoriích se bude hrát systémem 7 + 1 na polovině hřiště. K dispozici bude umělá i přírodní tráva. Sobotní program žákyň odstartuje zápasy ve skupinách v 9.00 hodin a vyvrcholí závěrečným ceremoniálem s vyhlášením výsledků v 15.40 hodin. Přípravky v neděli rozehrají svá klání ve 13.30 hodin.

Starší žákyně - skupina A: FC Mělník, FC Zbrojovka Brno, 1. FC Slovácko, FK Rakovník. Skupina B: AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, GSC 08, FC Viktoria Plzeň.



Mladší žákyně - skupina A: AC Sparta Praha, 1. FC Slovácko, Sokol Třebeš. Skupina B: FC Viktoria Plzeň, FC Mělník, FK Postoloprty. Skupina C: FC Zbrojovka Brno, SK Slavia Praha, FC Vysočina Jihlava.



Přípravka: FC Mělník, AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC Mělník - kluci „01 a 02“, pátý tým bude doplněn.