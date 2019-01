Chvatěruby / Rozhodující duel o postup do krajského finále Danone Cupu zvládl výběr třináctiletých hráčů mělnického fotbalového svazu na výbornou.

Lukáš Batka svým vzrůstem na soupeře platil. | Foto: Pavel Suk

Na chvatěrubském trávníku porazil vrstevníky z Prahy východ 6:1 a lepší skóre ze vzájemného duelu ho při shodném počtu bodů posunulo do krajského finále. Mladší výběr na soupeře nestačil a prohrál 2:4.

„Vysoká výhra může vypovídat o jasné záležitosti, ale tak jednoduché to nebylo,“ řekl po utkání kouč mělnického výběru Jiří Guttenberg, který měl výhrady zejména k první části střetnutí: „Až na výjimky se mi vůbec nelíbila hra většiny obránců a záložníků. Špatně jsme obsazovali a zkazili spoustu přihrávek.“

Skóre otevřel Lukáš Batka, který dalekonosnou střelou přesně k tyči nedal brankáři Hošteckému šanci. Poslední minuta poločasu však přinesla šok. Samostatné sólo neproměnil Doležal, soupeř z kontru vytěžil přímý volný kop a neobsazený Lally hlavou vyrovnal.

„Matematika před utkáním mluvila jasně, musíme vyhrát alespoň o dva góly, lépe o tři a po vyrovnání skóre jsme si v šatně leccos vyříkali,“ přiznal Guttenberg a jak se následně ukázalo, jeho slova zřejmě padla na úrodnou půdu. Soupeř začal pod tlakem domácích chybovat a zejména Batka s Doležalem si v útoku hlavně v závěru zápasu dělali doslova co chtěli. Především prvně jmenovanému se střelecky dařilo a zatížil konto soupeře hned čtyřmi góly. „Pokud vylepšíme defenzivní činnost a zpřesníme mezihru, určitě máme na to, abychom v krajském finále uspěli,“ je přesvědčen mělnický kouč.

O rok mladší, dvanáctiletí fotbalisté z mělnického regionu opět neuspěli. Po několika porážkách už neměli svěřenci Zdeňka Hliněného šanci na postup: „Přesto jsme se chtěli rozloučit s letošním ročníkem co nejlépe. První půle nasvědčovala tomu, že by se nám to mohlo i povést, ale po změně stran jsme opět nepochopitelně přestali hrát a soupeř zápas otočil. Škoda, kluci ale pokračují ještě rok, a pokud tým vhodně doplníme, určitě není bez šance, protože v několika střetnutích podlehl těsným rozdílem a snad už zaplatil nováčkovskou daň.“

OFS Mělník U12 – Praha východ U12 2:4 (2:1) branky Procházka, Strapko – Nezbeda 2, Richter, Kozel. OFS Mělník: Škrna – Nesládek, Brhel, Král, Přibyl – Frajman, Šmejkal, Šelemberk D., Strapko – Hampl, Procházka (Kerpl).

OFS Mělník U13 – Praha východ U13 6:1 (1:1) branky Batka 4, Doležal, Malinský – Lally. OFS Mělník: Škrna – Ryšlavý, Chládek, Rambousek, Píč – Šelemberk F., Saňa, Černý, Šťástka – Doležal, Batka (Malinský).

Autor: Pavel Suk