O výsledku rozhodl úvodní poločas, v němž hosté inkasovali sedmkrát. Ve druhé části se mezi střelce zapsal jen domácí brankář Cristiano vykopávající z ruky do prázdné. Po třech gólech připsali Neves a Křivánek, z hostů se prosadil pouze Prejsa, ovšem do vlastní.

„Za obranou hru, nasazení a chyby v prvním poločase jsme si takhle prohrát zasloužili. Výsledek je sice dost krutý, ale doufám, že už si alespoň konečně uvědomíme, že takhle to dál nejde. Tým má na to, aby takovéto zápasy zvládal a vítězil,“ shrnul trenér Olympiku Jakub Němec pátou porážku v řadě, ovšem první tak výraznou.

Zatímco zápas se Slavií před týdnem Mělničtí ztratili až v posledních minutách, v novém domově rivala ze Sparty začalo skóre po 68 vteřinách strmě narůstat. A často prakticky z ničeho, po zcela zbytečných ztrátách. Například před třetím gólem se jí v rozehrávce dopustil na pozici posledního i zkušený Novotný a Neves trestal do prázdné.

Po deseti minutách a třech chladnokrevných zakončeních Křivánka tak bylo jasné, že o výhru už rozjeté domácí připraví jedině vlastní totální zkrat. Ten ale nepřišel. I když ve zbylém čase padly už jen dvě branky, znovu jen do sítě Olympiku.

„Co jsme předvedli v prvním poločase, nemá obdoby. Do utkání jsme vstoupili jako bychom nehráli na Spartě, ale proti nějakému okresnímu týmu. Vůbec jsme neplnili to, co jsme si řekli,“ zlobil se na tým kouč Němec.

Taktiku, jakou proti Spartě plánoval, podle něj nakonec uspěl soupeř. „Sparta využila našich naprosto naivních ztrát míčů na jejich polovině. Všech sedm branek jsme dostali po brejcích, a to je ostuda. A čím vyšší bylo skóre, tím víc jsme se trápili i v naší koncovce. I přesto, že jsme měli více střel, tak se nedařilo proměnit absolutně nic, ani nejvyloženější šance,“ dodal Němec.

Nejbližší možnost nápravy skýtá hned úterní domácí dohrávka s mistrovskou Plzní.

Sparta Praha - Olympik Mělník 8:0 (7:0)

Branky: 2. Neves, 3. vlastní, 7. Neves, 8. Křivánek, 9. Křivánek (Lukšija), 10. Křivánek (Cristiano), 17. Neves (Bernadino), 31. Cristiano. Rozhodčí: Nagy, Chládek. ŽK: 0:1. Mělník: Šanda (Žežulka) - Novotný, Vokoun, Nedostup, Šup, Nečas, Lehner, Gabčo, Šmejkal, Prejsa, Kalabis, Šustr.