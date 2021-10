Švermovský předseda klubu David Nedvěd je možná obchodníkem s deštěm, možná má pakt se Svatým Petrem. Každopádně sliboval dopředu parádní počasí a to skutečně dětem i dospělým krásný den zpříjemnilo.

Ve Švermově se tím pádem dalo kopat na hlavní ploše stejně jako na sousední umělce. Hráči měli zajištěn oběd, pitný režim a pěkné poháry pro všechny celky, které předal předseda komise mládeže OFS Kladno Jakub Andrýsek. Klub poskytl areál zdarma a kdo tu byl poprvé, chválil.

V mladší kategorii se - jak už bylo napsáno - vedlo nejvíc výběru okresu Kladno. Vedli ho David Nedvěd, Petr Maňkoš a jako supervisor trenérská mládežnická ikona okresu Miroslav Vosyka. Mladší kategorie hrála na dvě poloviny hřiště, tedy každý okres proti každém dvě utkání. Kladeňáky porazil pouze dvakrát částečně Rakovník vedený trenéry Medřickým a Sýkorou a celkově byli nejlepší právě před Rakovníkem, Berounem a Mělníkem.

Ve starší kategorii jasně vládli borci z Berouna, s jehož výpravou přicestoval i někdejší reprezentační gólman Dan Zítka (místopředseda OFS) a trenéry byli Vladislav Cibulka a Radek Hadraba. Vyhráli všechna tři utkání s celkovým skóre 18:5 a zaslouženě se radovali před Kladnem, Rakovníkem, a oslabeným Mělníkem, jemuž kvůli nemocem vypadla řada hráčů.

Spokojen byl mladší z kladenských trenérů Petr Maňkoš, podle něhož se ve Švermově všechny celky prezentovaly velmi dobrými výkony. "Náš tým OFS Kladno se zlepšoval každým zápasem a kluci předvedli parádní výkony. Více než výsledku si cením předvedené hry. U hráčů je vidět velký potenciál a perspektiva. Poděkování míří do klubů, které hráče velmi dobře připravují. Zároveň bych chtěl poděkovat Baníku Švermov za skvělou organizaci turnaje," řekl Maňkoš a David Nedvěd doplnil, že se vyplatilo objet kluby a hráče sledovat.

Za Rakovník pak hodnotili klání zkušený kouč SKP Rakovník Josef Sýkora a také Martin Medřický z SK Rakovník. Zejména Sýkora si představoval ještě větší úroveň všechny mužstev. "U Mělníka respektujeme, že měli spoustu nemocných a jsme rádi, že vůbec dorazili. Ale od ostatních jsem čekal trochu víc. Třeba oproti Kladnu jsme malinký okres, a čekali jsme, že bude silnější. My trpíme tím, že máme málo mužstev a tím i málo dětí. Proto je pro nás takováto akce dobrým srovnáním," řekl Sýkora, zatímco Martin Medřický mínil, že i on čekal kvalitu výš, ale třeba jeho tým se sešel teprve podruhé a hráči si na sebe zvykali. "Často hráli na sebe, případně si přihráli ti, co se znali. Bylo tam málo souhry, což nám uškodilo. Jinak máme šikovné děti, jen mi u některých chybí víc bojovnosti a hlad po gólu. Někteří jakoby se báli, že budou mít modřinu, ale myslím, že časem přijdou na to, že balon není zadarmo," usmál se Martin Medřický.