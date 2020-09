Miniligu začali na výbornou, žlutomodří po prvním kole v čele pelotonu

Šest zápasů, šest výher. Neratovičtí fotbalisté do deseti let ve svém úvodním představení v rámci třetího ročníku miniligy neztratili v soubojích s domácím Benešovem, Příbramí a Dobřejovicemi ani bod. Po prvním turnajovém kole se tak vyšvihli do čela pořadí patnácti týmů ze Středočeského kraje a Prahy.

U10 FK Neratovice-Byškovice | Foto: FK N/B