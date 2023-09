„Vznikalo to dlouho. Možná už před deseti lety jsem slíbil, že tam půjdu hrát, protože na Vehlovicích bydlím. Když jsem se šel občas podívat na fotbal, tak mě kluci lámali, teď se to sešlo. Na Pšovce jsem v áčku nedostával moc prostoru, v béčku jsem neviděl ten pravý smysl. Tady to mám na hřiště pět minut pěšky. Tak jsem tady,“ objasnil devětačtyřicetiletý útočník.

Za Vehlovice si hned při svém prvním startu udělal další gólovou čárku, což při jeho kanonýrských kvalitách a zkušenostech ve třetí třídě zase až tak nepřekvapí. V příštím roce v dubnu padesátník ale sám potvrzuje, že poměřování se s o generace mladšími je čím dál tím náročnější. Tím spíš, když proti stojí tým typu FK Mělník 1909 B, s věkovým průměrem hráčů v poli okolo 24 let.

"Kanonýr" Šejnoha: Není pro mě důležité góly dávat. Věrnost Slavii má v genech

„Celkově je to náročné,“ přitakává odchovanec mělnického fotbalu, byť si na hřišti věkové rozdíly snaží nepřipouštět. „Třetí třída není sice už nikterak vysoká, ale třeba proti Mělníku, který tam měl samé mladé kluky, to bylo hodně náročné na kondici. Mladí kluci byli rychlí, musel jsem samozřejmě trochu využít té zkušenosti,“ usmíval se po vítězství 2:0.

Vehlovice byly v uplynulé sezoně prakticky na padáka, po reorganizaci soutěže se ale udržely na stávající úrovni. Radek Miřatský říká na rovinu, že nepřišel hrát o dno tabulky, jedním dechem ale dodává, že týmové ambice jsou pro něj v novém působišti trochu krokem do neznáma. „Hodně to záleží na tom, jak se kluci sejdou, protože pracují i na směny. Je to o to složitější, protože kádr je úzký. Je potřeba, abychom se sešli, a hrál se dobrý fotbal,“ říká sám povoláním stavbyvedoucí, který občas musí do práce i o víkendu, čas na fotbal si ale najít dokáže.

Co mu o týmu napověděl hned první zápas? „Musím říct, že vyšel super. Tým se kolem mě celý semkl a makalo to úplně neuvěřitelně. Doufám, že jsme vykročili správně. Kluci bojovali nadoraz. Bylo to skvělé od celého týmu,“ chválil nové spoluhráče.

Král si po čtyřicítce chytání užívá: Kraj je svátek, na hřišti necháme všechno

Jako svůj pomyslný fotbalový přístav, do něhož se v minulosti pravidelně vracel, měl až dosud Pšovku. Dopustit ovšem nedá ani na sousední Mělník, kde dělal ty vůbec první fotbalové krůčky a odkud později i vyrazil na ligové adresy. Tou první byla Česká Lípa, s níž vykopal postup do druhé ligy, v ní na sebe dokázal – jak jinak než hlavně góly – upozornit Teplice.

„Oba mělnické kluby mám rád. Na Pšovku jsem se rád vrátil, když jsem dostal tu možnost a ještě se bojovalo o postup do krajského přeboru, což nám nakonec o kousek uteklo. Jsem rád, že tam teď může pokračovat i syn a třeba i navázat na ještě lepší výkony, než jsem ukázal já,“ zmínil pokračování stejného jména v dresu Pšovky.

Teplice? Dobrá zkušenost. A startů prý bylo víc

Sám už v jeho letech (21) koketoval s ligovým fotbalem. Nejspíš jen opravdoví znalci nejvyšší soutěže by si vybavili, že na podzim roku 1997 zapsal na své konto i několik prvoligových startů za tehdy stále se lepšící FK Teplice. Mimochodem na počtu čtyř zápasů se s oficiálními statistikami Radek Miřatský neshodne. „Těch startů bylo tuším šest, ale to je takový detail,“ poznamenal.

„V Teplicích tehdy panovala úžasná atmosféra. Hrálo se o příčky poblíž popředí tabulky. Chodila spousta diváků. Bylo to skvělé,“ zasní se. Proč to nevyšlo na delší úsek? „To je asi otázka na tehdejšího trenéra pana Pešiceho, proč jsem nedostal víc prostoru. Bylo to v éře Pavla Verbíře, který byl víceméně nedotknutelný útočník. Já byl v tu chvíli až nějaký třetí čtvrtý na řadě. Sezení na lavičce člověka úplně nebaví. Potom jsme se dohodli, že půjdu dál (Kralupy, Xaverov). I tak to beru jako dobrou zkušenost a ne jako nějaké zklamání.“

Jakub Pokorný opustil Pšovku jen jednou, v nejlepších letech byl fotbal až druhý

Co se pravé fotbalové atmosféry týká, ligu Radku Miřatskému později prý beze zbytku vynahradilo působení v Německu. „Tam to bylo úplně nesrovnatelné. Za pět sezon jsem tam nastřílel snad stopadesát gólů. Užil jsem si to tam,“ říká v narážce mimo jiné na souboje s Dynamem Drážďany, jejichž fanoušci jsou vyhlášení. „Jejich béčko jsme měli ve skupině. Hráli jsme i přátelské zápasy proti áčku, kterému jsem dal gól. Nádherné zápasy, úžasný zážitky,“ vzpomíná.

Jak dlouho chce fotbal ještě hrát, s blížícím se pátým křížkem neplánované nemá. Odvislé to pochopitelně bude od zdraví, které, jak sám klepe na dřevo, slouží. „Musím a chodím pravidelně trénovat, bez toho by to nešlo,“ hlásí s tím, že dobrou rozcvičkou je i občasná práce na zahradě, či výlety s rodinou. Na víc činností už s kulatým nesmyslem moc času nezbývá…