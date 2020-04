Sportovní ruch na fotbalových stadionech a hřištích sice se startem jara ihned utichl, ten pracovní ale nouzový stav spojený s pandemií nového koronaviru nezastavil. V Neratovicích by tak už brzy měla začít kompletní rekonstrukce hřiště s umělým trávníkem, na vylepšení zázemí pracují také v Kralupech.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Jindřichohradeckého deníku

Výměna už zastaralého povrchu za modernější, rozšíření o zhruba deset metrů a také nové osvětlení. To všechno zahrnuje projekt, na jehož přípravě vedení FK Neratovice/Byškovice pracovalo dva roky. Podle předsedy klubu Vladimíra Kaňky spolyká modernizace jedné ze dvou velkých umělek na okrese deset milionů korun. „Stavba by měla začít do měsíce a bude trvat cca osmnáct týdnu,” uvedl začátkem týdne.