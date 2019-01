Ovčáry / Po jasném vítězství na hřišti druhého Turnova se od fotbalistů Ovčár čekalo, že v úvodním jarním vystoupení na domácím pažitu zatočí s posledními Holicemi.

Dohrávaný zápas 17. kola, který nakonec rozhodla jediná branka Jana Studeného ve druhém poločase, měl ale pro domácí zřejmě nervóznější průběh než sami plánovali.

Hosté byli po většinu zápasu téměř neškodní. Na Straku vyslali jedinou střelu a kousat začali až v závěru, když ucítili, že domácí nejsou schopni hubený náskok pojistit.

Ovčárští měli hru pod kontrolou, i když nenadchli, tak se velmi snadno dostávali do vyložených brankových příležitostí. V těch největších se v prvním poločase zjevoval Hyka, ale síť nerozvlnily jeho dvě hlavičky, ani nepřesně zakončený samostatný nájezd po minele hostující obrany.

Skóre ale mohli otevřít i další. Hlavou to zkoušeli Viskup se Studeným, hostující brankář Antošík zůstal nepřekonaný i po šanci Maršnera. Se stejným úspěchem domácí dobývali hostující branku až do 57. minuty. To Viskup poslal z křídla přízemní centr do šestnáctky, Studený byl včas na správném místě a z voleje zamířil neomylně – 1:0.

Kdo čekal, že hráče vedoucí gól uklidní a začne kanonáda, ten se spletl. I když šancí na to domácí měli více než dost. A jakých. Hyka, Dido i třeba Jeník jako by se přeháněli v tom, kdo spálí vyloženější.

S přicházejícím závěrem tak ale zvyšovali adrenalin na domácí lavičce i mezi diváky. Stačil jeden povedený útok hostí a nečekaná bodová ztráta mohla být na světě.

A pochopili to i hosté, a tak měl v samém závěru zápasu práci i Straka, a to především při několika centrech. Na hubené výhře domácích už se nic nezměnilo.

„Kdybychom proměnili některý z našich pěti samostatných nájezdů, tak zápas mohl být rozhodnutý a mohlo být vše v klidu. Gól jsme prakticky dali z náhodné šance, naopak ty vypracované, které jsme měli proměnit a vést po prvním poločase dva tři nula, jsme nedali a trápili se až do konce. Nechci se vymlouvat na to, že hráči hráli v neděli a byli unavení. Hrajeme o první místo, ale od vedoucího gólu jsme se paradoxně strachovali o výsledek. Holice hrály maximum toho, co mohly, a určitě k nám nepřijely bránit, protože potřebují bodovat. Na jaře nemají špatné mužstvo, které jistě ještě mnoha soupeřům sebere body,“ řekl bezprostředně po závěrečném hvizdu trenér Ovčár Pavel Janeček.

Ovčáry – Holice 1:0 (0:0)

Branka: 57. Studený. Rozhodčí: Grimm. ŽK: 35. D. Velinský, 40. Kopřiva, 44. J. Velinský (všichni Holice). Diváci: 150. Ovčáry: Straka – Matějček, Ondrák, Pechar, Viskup – Jeník, Studený, Šulc (46. Kovařík), Maršner – Hyka (76. Žák), Chrdle (54. Dido). Holice: Antošík – Peřina, Jiroušek (82. Kopa), J. Velinský, Kopřiva, D. Velinský, Myšák, Jedlička, Vaculík, Baldrych, Ručka.