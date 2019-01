Byškovice – V posledním podzimním kole krajského fotbalového přeboru se zrodilo velké překvapení, když si mladší dorostenci Neratovic vyšlápli na béčko Benešova, které i tak přezimuje v čele tabulky s osmibodovým náskokem před Čáslaví.

KP st. dorostu: Neratovice (v červeném) - V. Borek | Foto: Luboš Kurzweil

Lídr tabulky a dosud neporažený Benešov překvapivě padl s Neratovicemi. V prvním poločase byla hra vyrovnaná a hosté šli po půlhodině do vedení nepříliš tvrdou, ale umístěnou střelou z šestnáctky. Domácí ale po rohovém kopu hlavičkou vyrovnali. Po přestávce vyvinuli hosté tlak, přišpendlili soupeře na jejich polovinu, ale neproměnili řadu šancí. To se jim stalo nakonec osudným, když jim unikl neratovický útočník a po sóle prostřelil Šimáčka.

„Nemůžu říct, že bychom k zápasu přistoupili špatně nebo ho podcenili, ale soupeř byl nad naše síly. Je s podivem, že takhle hrající mužstvo může být jen uprostřed tabulky krajského přeboru," podivoval se po zápase trenér Benešova Jiří Maršoun, kterého také zarazilo, že Neratovice v minulém kole prohrály v Kunicích 0:5, které Benešov porazil na jejich hřišti 6:0.

Starší tým Neratovic, ač byl před zápasem na čtvrtém místě, měl překvapivě negativní skóre 25:33. To si ale proti čtrnáctému Benešovu před jarními boji zlepšil, i když se do kladných hodnot nedostal. Už v 16. minutě byl stav 3:0 a vypadalo to, že si hosté odvezou debakl. Následně se Benešovští probudili, hru trochu srovnali, přesto před odchodem do kabin na poločasovou přestávku inkasovali počtvrté.

Ve druhém poločase již upadla hra do průměru. Domácí byli spokojeni s vedením, které ještě navýšili o pátou branku. Až poté se dostali ke slovu hosté a čestným úspěchem uzavřeli na konečných 5:1. „Soupeř byl lepší a zaslouženě zvítězil. Všechny branky jsme dostali po hrubých chybách (špatná koncentrace a pohyb)," dodal po utkání smutný trenér benešovského béčka Ladislav Flek.