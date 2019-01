Mšeno – Já jsem brankář – a kdo je víc? Tento slogan měli určitě v mysli účastníci dalších dvou běhů Letní brankářské školy Daniela Hnízdila, která našla azyl v prvních červencových dnech v areálu sportovního stadionu SK Mšeno.

Mladí adepti brankářského umění zde našli všechny potřebné podmínky. „Jako vždy musím poděkovat personálu zdejší restaurace a ubytovny,“ ocenil tradiční starostlivou péči šéf brankářské školy Dan Hnízdil. „Využívali jsme ke své úplné spokojenosti také celý areál stadionu za laskavého svolení SK Mšeno.“

Jaký byl zájem o letošní ročník? „Stoprocentně se podařilo naplnit první běh, kterého se zúčastnili 24 borci. Do Mšena to měli nejdál Lukáš Vasko a David Šereda, dorazili až z Chotěboře,“ upřesnil Hnízdil. „Na druhé pokračování přijelo 14 mladých brankářů.“

Letošní novinka – na kemp se dostavil větší počet brankářských „prcků“ – dva šestiletí, dva pětiletí a jeden dokonce čtyřletý ochránce svatyně. O tuto fotbalovou „školku“ se po celou dobu vzorně staral Jan Krúpa, kapitán mšenského dorostu.

Další spolehlivé pomocníky našel „Hnízdo“, jinak brankářská opora Mšena, v trojici svých kamarádů – Petr Jurčovský (Byšice), Milan Šmejkal (Pšovka) a Hynek Tříška (Mšeno). Ti všichni se vzorně starali, aby program celé školy, který čítal tři tréninkové jednotky denně, došel stoprocentního naplnění.

„S přístupem všech zúčastněných – hráčů i trenérů – jsem byl maximálně spokojený,“ pochvaloval si Daniel Hnízdil. „Poděkování zaslouží i náš hlavní partner – společnost JS Agency Jana Srba. Ta nám věnovala pro školu deset míčů a oblečení pro trenéry. Navíc každý účastník letošního kempu dostal zdarma láhev na pití.“

Účastníci rádi využili nabídky města Mšena k návštěvě místního koupaliště.

Péče o mladé brankáře však letním kempem rozhodně nekončí, vždyť už na přelomu července a srpna znovu zahájí víkendové tréninky na mělnické umělce. „Máme s nimi velmi dobrou zkušenost,“ hodnotí Hnízdil. „V jarním období byly velmi slušně navštívené, každý víkend se tam sešlo kolem dvaceti lidí. Zájemci se mohou podívat na naše stránky www.mladibrankari.cz, kde najdou bližší informace.“

Tradici už má i podzimní kemp, jehož brány se pro zájemce otevřou ve Mšeně koncem listopadu. „Sejdeme se až po podzimní části mistrovských soutěží, až budou mít všichni čistou hlavu,“ těší se Dan Hnízdil na co největší počet adeptů gólmanského řemesla.

Gólmani u zpovědi



Radek Lhotan (SK Union Vršovice): „V jarní části jsme skončili na 4. místě. Ve Mšeně jsem podruhé. Hned v pátek jsme po příjezdu absolvovali dva tréninky, zkrátka žádná lenora. Líbí se mi přístup trenérů, můžu se tady celý týden fotbalově vydovádět, hodně se naučím a určitě mi to pomůže v další kariéře.“



Martin Melichar (1. FK Příbram): „S minikopanou jsme obsadili 5. místo, s mladšími žáky 2. místo. Ve Mšeně jsem poprvé a líbí se mi tu všechno.“



David Šereda (Chotěboř): „Měl jsem zdravotní problémy se zlomenou rukou, takže jsem celé jaro nehrál. Ve Mšeně jsem poprvé. Líbí se mi tu, trenéři ani nejsou přísní.“



Jiří Machala (FK Motorlet): „Na jaře jsem hrál ještě za pražské Tempo, novou soutěž začnu v Motorletu. Ve Mšeně jsem poprvé, líbí se mi náročné tréninky, které mi určitě hodně dají.“



Josef Fryk (FK Brandýs): „Dorosteneckou divizi jsme neudrželi, takže budu hrát krajský přebor. Nějaké nabídky na přestup byly, ale vesměs do nižších soutěží. Ve Mšeně jsem popáté a rád se sem vracím. Jsou tu kvalitní trenéři a účast na kempu je dobrou investicí do dalšího sportovního života. Mým vzorem je gólman naší reprezentace Petr Čech.“

KAREL HORŇÁK