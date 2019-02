Hlavním bodem oslav bude odpolední utkání starých gard Neratovic a Viktorie Žižkov. „Na nějaké bývalé reprezentanty nemáme peníze. Chceme však alespoň důstojné připomenutí devadesátého výročí. Ve Viktorce jsem šest let kopal, takže kluci rádi přijedou,“ vysvětlil Josef Frajbiš, který je spolu s Josefem Prokopem, Petrem Kalinou, Vladimírem Vraným a Františkem Jandou v přípravném výboru oslav.

Přestože se nepodařilo sehnat všechna jména bývalých opor, sejde se v pondělí skvostná sestava. Neměli by chybět ani ti, kteří to z neratovického klubu dotáhli s fotbalem asi nejdál – Tomáš Votava a Pavel Verbíř.

Účast ale i přislíbili i Votava starší, Hýř, Daniš, Vrábel, Hradecký, Notin, Klouček, Mach, Lauda, Vokáček, Schöterle, Tichý, Jahodka, Pšenička, Zuskin, Kokoška, Krištůfek, Hynek, Staněk a řada dalších.

Ani pondělní soupeř, Viktorka Žižkov, nepřijede v nikterak „béčkovém“ složení. V nominaci trenérů Myslivečka a Wenigera jsou mimo jiné Hřebík, Jiras, Hlavnička, Bezkočka, Weniger mladší, Škobis, Škorvánek, Srba, Mayer, Králíček, Zvonič, Jindra, Fridrich a další.

Na domácí lavičku znovu usednou trenéři Jaromír Lev a Miroslav „Manda“ Linhart. Právě on stál v sezoně 1977/1978 za jedním z hlavních mezníků klubu, kterým byl historický postup do I. národní ligy.

Do druhé nejvyšší soutěže v republice klub vyznačující se příkladnou výchovou fotbalové mládeže nahlédl v následujících dekádách ještě několikrát.

Nejdelší dobu se v ní po letech strávených v ČFL ohřál až na přelomu a začátku nového tisíciletí.

Paradoxně hned poté přišel přes krátkou epizodu v divizi pád až na samé dno. Z něj se klub vyškrábal po sloučení se Sokolem Byškovice alespoň do současného krajského přeboru, který se na víceúčelovém stadionu slavnostně otevřeném v roce 1961 hraje.

první fotbaloví zájemci využívali prostranství u řepné váhy (dnešní náměstí), první utkání sehráno 5. 8. ve Všetatech s vítězstvím 3:2. Následně se fotbalový kroužek v roce 1920 mění na SK Neratovice, který zahájil činnost na nově otevřeném hřišti “Pod lipami” (nynější tenisové kurty proti sportovní hale) s jedním družstvem mužů.1924 - 1926 - dokončena výstavba hřiště (oplocení, výstavba zděných kabin).1927 - na začátku roku ustaveno družstvo starých pánů.1928 - pozemek hřiště zakoupila Tělocvičná jednota Sokol a klubu ho propůjčila.1931 - založena juniorka a družstvo mládeže.1937 - činnost přenesena na nové hřiště u továrny Sapónia vybudované svépomocí, zahájena i činnost družstva dorostu.1938 – A mužstvo ve II. třídě - 3. místo, ve druhé polovině roku v důsledku zákazu sport. podniků činnost nevyvíjena.1939 – A mužstvo ve II. třídě - 2. místo., klub hraje pod hlavičkou Sokola, 3. místo v roce 1941.1948 - A mužstvo hraje I. B třídu, název klubu se postupně mění přes DSO Jiskra Neratovice až k názvu TJ Spolana Neratovice od roku 1959.1949 - reorganizace fotbalových soutěží (1949-1955), v té době klub hraje pod hlavičkou Sokola.1950 - klub hraje pod názvem TJ Jiskra Neratovice, vzniká druhý klub kopané závodní jedenáctka Spolany, následně a v dalším roce snahy o sloučení klubů Jiskry a Spolany.1953 – A mužstvo přeborníkem okresu.1954 – B mužstvo v okresním přeboru na 4. místě, dorost 2. místo., žáci přeborníky mělnického okresu.1956 – B mužstvo 3. místo ve III. třídě, dorost v okresním přeboru 3. místo.1957 - za přímé účasti národního podniku Spolana započato s výstavbou nynějšího stadionu.1958 – A mužstvo třetí v krajském přeboru, B mužstvo sestup do IV. třídy, dorost v poháru KV ČSTV bez porážky.1959 - změna názvu z TJ Jiskra na TJ Spolana Neratovice, fotbalový oddíl má 190 členů, 24 dorostenců a 50 žáků., kde skončilo na osmém místě, B mužstvo hraje IV. třídu, dorost krajský přebor, žáci okresní přebor.(fotbal, atletika, volejbal) v centru Neratovic (nynější stadion) s prvoligovým Spartakem Hradec Králové s výsledkem 1:4.1962 – A mužstvo v I. A třídě Středočeského kraje 8. místo1964/65 – A mužstvo 6. místo v I. A třídě, B mužstvo 1. místo v okresním přeboru a postup do I. B třídy, dorost i žáci 2. místo v okresním přeboru.1965/66 – A mužstvo 5. místo v I. A třídě, B mužstvo a B dorost sestup do okresního přeboru, A dorost 4. místo v okresním přeboru, žáci 1. místo v okresním přeboru.1968/69 – B mužstvo postup do I. B třídy., následně v soutěži družstvo žen, v dalších letech se pak probojovala až do I. národní ligy žen., B mužstvo postup do I. A třídy, A dorost postup do dorostenecké národní ligy.

1978/79 – A mužstvo 16. místo v I. národní lize – sestup do divize.

1979/80 – A mužstvo postup z divize do I. národní ligy.

1980/81 – A mužstvo 13. místo v I. NFL - sestup do II. NFL (reorganizace).

1981/82 – A mužstvo v II. NFL

1982/83 – A mužstvo v II. NFL - 10. místo.

1983/84 – A mužstvo v II.NFL - 8. místo

1984/85 – A mužstvo v II. NFL

1985/86 – A mužstvo v II. NFL - 12. místo.

1986/87 – A mužstvo v II. NFL - 5. místo.

1987/88 – A mužstvo v II. NFL - 9. místo.

1988/89 – A mužstvo v II.NFL - 12. místo.

1989/90 – A mužstvo postup do I. NL.

1990/91 – A mužstvo v I. NL - sestup do nově vytvořené ČFL.

1991/92 – A mužstvo 10. místo v ČFL.

1992/93 – A mužstvo 6. místo v ČFL, postup dorostu do divize.

1993/94 – A mužstvo třetí místo v ČFL.

1994/95 – A mužstvo 4. místo v ČFL.

1995/96 – A mužstvo 8. místo v ČFL.

1996/97 – A mužstvo 5. místo v ČFL

1997/98 – A mužstvo 5. místo v ČFL.

1997 - změna názvu na SK Spolana Neratovice s. r. o.

1998/99 – A mužstvo 1. místo v ČFL a postup do II. Gambrinus FL.

1999/00 – A mužstvo 7. místo ve II. Gambrinus FL.

2000/01 – A mužstvo 12. místo ve II. Gambrinus FL.

2001 - změna názvu na FK Spolana Neratovice a. s. v důsledku podmínky ČMFS k udělení profi licence klubům s právní formou a. s.

2001/02 – A mužstvo 14. místo ve II. Gambrinus FL.

2003 - změna názvu na FK Neratovice a. s.

2002/03 – A mužstvo ve II. Gambrinus FL, starší a mladší dorost v České dorostenecké lize, starší a mladší žactvo v Oblastním přeboru, starší a mladší přípravky v okresním přeboru a okresní soutěži.

2003/04 - spolupráce s SK Kladno a. s., v důsledku převodu členských práv II. GFL převzalo Kladno a v Neratovicích zajištěna činnost, SK Kladno a. s. B - divize, družstva mládeže pod hlavičkou FO TJ Neratovice, žáci v krajském přeboru, dorost v České divizi, přípravky v okresním přeboru.

2004/05 – A mužstvo v divizi, starší a mladší dorost v Česká dorostenecké divizi, starší a mladší žáci v České žákovské lize, přípravka starší A, B a mladší A, B v okresním přeboru a okresní soutěži, A starší přípravka v krajském finále.

2005/06 – B mužstvo SK Kladno a. s., dorost i žáci v divizi.

2006/07 – A mužstvo v I. B třídě, B mužstvo ve IV třídě, starší a mladší dorost v krajském přeboru, starší a mladší žáci v divizi.

2006 - vybudováno a koncem roku otevřeno hřiště s umělým travnatým povrchem třetí generace na stadionu místo škvárového hřiště.

2007 - v rámci spolupráce se Sokolem Byškovice sloučením klubů ustaven FK Neratovice-Byškovice s. r. o.

2007/08 – A mužstvo v I. A třídě, B mužstvo ve IV. Třídě, starší a mladší dorost v krajském přeboru, starší a mladší žáci v České lize.

2008/09 – A mužstvo v I. A třídě, B mužstvo ve III. třídě, starší a mladší dorost v krajském přeboru, starší a mladší žáci v divizi.

2009/10 – A mužstvo v krajském přeboru, B mužstvo ve III. třídě, starší a mladší dorost v krajském přeboru, starší a mladší žáci v divizi.