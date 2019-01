Záryby /PŘIDÁNA FOTOGALERIE/ - Kosmonosy předvedly v Zárybech sympatický výkon, o body je připravila žalostná koncovka.

Zápas jako „přes kopírák“ viděl znovu po týdnu autor tohoto článku. Opět stály v I. B třídě proti sobě tým z Mělnicka (Záryby) a Mladoboleslavska (Kosmonosy), stejně jako před týdnem měli zpočátku více ze hry hosté, ale nedávali góly, a aby podobnost byla ještě větší, dva rozhodčí z duelu Řepín – Bělá se objevili i v Zárybech.

Domácí namlsaní tříbodovým ziskem v Rejšicích začali ospale, jako by si mysleli, že úspěch přijde sám. Zato celek Kosmonos, jehož prakticky celý kádr tvoří vlastní odchovanci, „absolventi“ dorostenecké divize, náležitě provětrávali domácí „profesory“.

Měli více ze hry a hrozili zejména z rychlých brejků. Ovšem, koncovka „Made in Kosmonosy“ byla doslova tragická. Hosté v prvním poločase propásli několik skvělých příležitostí ke skórování, a kdyby vedli po půli 3:0, nikdo z přítomných by se nemohl divit. Za zmínku stojí Bednárova hlavička ze 7. minuty, o pět minut později se vyznamenal Kvasnička, který zlikvidoval dvě šance hostí.

V 18. minutě mohl Keszeg dostat Kosmonosy do vedení, ale z „loženky“ hlavičkoval mimo. Gólem neskončil ani samostatný únik Maška či Výdův trestný kop, o který se postaral znovu Kvasnička.

V domácí kabině byla o přestávce zřejmě pořádná „bouřka“, protože po změně stran se Záryby přece jen začaly dostávat do hry. „Museli jsme přejít na postupný útok, v přetahované nahoru – dolů jsme v první půli ztráceli,“ vysvětloval po zápase domácí kouč Babovák.

Ale Kosmonosy stále „zlobily“, v 60. minutě zahodily dvě „tutovky“, a to se jim stalo osudným. O minutu později totiž hosté pozapomněli na Schütze, který zblízka otevřel skóre.

Vzápětí mohlo být vyrovnáno. Odkop Františka Valentina trefil Keszega, ale od něj odražený míč šel nad břevno Kvasničkovy svatyně. Konečnou podobu výsledku dal v 78. minutě znovu Schütz.

Řekli po utkání

Miroslav Babovák, Záryby: „Bylo to vydřené vítězství s kvalitním a nepříjemným soupeřem. Absolutorium zaslouží především gólman Kvasnička. Rozhodly góly po standardních situacích.“

Karel Tichý, Kosmonosy: „Vzhledem k obrazu hry je výsledek pro nás příliš krutý, ale takový je fotbal. Góly jsme měli dát do přestávky a bylo by hotovo. Náš mladý tým teprve sbírá zkušenosti.“

Záryby – Kosmonosy 2:0 (0:0)

Branky:61. a 78. Schütz. Rozhodčí: Herda. ŽK: Keszeg, Polanka, Mašek (K). Záryby: Kvasnička – Schütz, Tesař, Halík, V. Valentin – Mikšovský, Pech, Babovák, Bojkovic (55. Dušička) – Popelka, F. Valentin (89. Janovec). Kosmonosy: Binder – Vele, Polanka, Klepáč, Michalec – Výda, Mašek, Koubek, Kořínek – Keszeg (72. Horák), Bednár (80. Nagy).

KAREL HORŇÁK