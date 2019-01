Mělnicko – Fotbalisté v divizi a krajském přeboru dnes dohrávají odložené zápasy. Ovčárská 14. hodina výkopu je šibeniční.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Fotbalisté některých týmů z Mělnicka si po čase vyzkoušejí „anglický" týden. Dnes nastoupí k dohrávkám zápasů, které před necelými dvěma týdny nedovolilo odehrát nepříznivé počasí. S výjimkou duelu nejvyšší krajské soutěže mezi Sokolem Ovčáry a Berounem se další utkání přestěhovala na umělé trávníky s možností hrát v o něco příznivější hodinu pro ty, kteří jsou během dne v zaměstnání.

V Ovčárech se ovšem po dohodě obou klubů začne už dvě hodiny po poledni. „Komplikace to určitým způsobem je, ale nějak se s tím vypořádáme. Není to každou středu," nedělá berounský trenér Roman Hrubeš vědu z časného výkopu. Kvůli němu si hráči museli ve svém zaměstnání či studiu vyjednat volno, aby stihli odjezd týmu v 11 hodin.

„Nebyl s tím problém, takže bychom mohli být relativně v plné síle," mne si kouč ruce s tím, že do sestavy by se dokonce mohli vrátit alespoň dva ze tří hráčů (Vopěnka, Bureš, Pobiš) absentujících ve víkendovém utkání kvůli viróze. To spolu s aktuální slušnou formou dává v tabulce osmým hostům před výkopem dostatek sebevědomí.

„Čekám dobrý zápas, protože soupeř je fotbalový, což by nám mohlo vyhovovat. Každý zápas chceme vyhrát a s tím pojedeme i do Ovčár, i když je to trochu odvážné. Ale šlapeme dobře. Věřím, že předvedeme dobrý fotbal a máme šanci na body," nevzdává se předem Roman Hrubeš.

Pro tři body si ale s nemenší vervou půjdou také domácí, kteří v předešlých pěti kolech jen vítězili. Ani pro ně by podle hrajícího trenéra Jana Studeného neměla být hodina výkopu na překážku. Drtivá většina kádru navíc má zkušenosti se středečními termíny z ČFL. „Co jsem se kluků ptal, tak by to měli mít v práci domluvené, možná bude chybět nějakej mladej, uvidíme na úterním tréninku. Pro zranění nebude Tříška, jinak snad problém nebude," prozradil Jan Studený, podle kterého by se úskalí „anglického" týdne mohlo projevit až v sobotu. „To už bude třetí zápas během týdne, ale snad to zvládneme."

Středečního soupeře pak Ovčárští v žádném případě nepodceňují. „Zpočátku sezony dostávali příděly. Pak ale udělali nového trenéra i hráče na hostování a zvedli se. Nebude to nic jednoduchého."

Divizní fotbalisté dnes po 18. hodině opráší své turfy. Neratovice okusí v Újezdu umělou trávu, na které k zápasům pražské I. B třídy nastupuje i reprezentační trenér Michal Bílek. Soupeřem budou Úvaly, soused v tabulce nadále disponující jednou z nejlepších obran v soutěži. Libiš k dohrávce zamíří do Benátek nad Jizerou, kde se proti „domácí" a v posledních čtyřech kolech vždy poražené Litoli pokusí přidat k šesti podzimním remízám druhou výhru.