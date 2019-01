Neratovice – Víc než rok chyběl na fotbalových trávnících Lukáš Lelek, záložník divizního celku FK Neratovice – Byškovice. Komplikované zranění kolena a následně i kotníku ho na hrací plochu pustilo nejprve letos na jaře, kdy v dresu rezervy odehrál dvě soutěžní utkání.

Neratovice (v modrém) - Brozany, 27. kolo divize B, 25. května | Foto: FK N/B



Sobotní utkání v Chomutově, do něhož naskočil místo Rejmana až v 74. minutě, pro něj znamenalo letošní divizní premiéru. Jak si ji užíval? „Myslím, že v pohodě. Koleno zatím drží, takže jsem rád, že jsem dostal od trenéra důvěru. Po pravdě, ani jsem to nečekal."

Lelek se ostatně objevil v neratovickém dresu i v nedělním utkání rezervy, která doma podlehla Byšicím. „Za béčko jsem šel hrát záměrně, abych se lépe dostal do toho správného zápasového rytmu. Škoda, že se nám utkání nevydařilo, dopředu jsme byli úplně marní."

Karel Horňák