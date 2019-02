Horní Počaply – Předčasný závěr mělo sobotní přípravné utkání, ke kterému ve svém náhradním azylu v Horních Počaplech nastoupila třetiligová Roudnice nad Labem proti rivalům z Lovosic.

Divizní tým v něm prohrál pouze těsně 3:2. Vedle gólů ale zápas přinesl především ostrou řež. „Každý druhý zákrok byl faul. S fotbalem to nemělo mnoho společného. Bylo to hodně vyhrocené, zvrhlo se to v bitvu. Nenechali jsme si nic líbit. Skončilo to tak, že Obrtlík, který měl jít ven, nechtěl asi v 78. minutě opustit hřiště. Byl to asi poslední přátelský zápas se soupeřem. Jako generálka to tedy vůbec nevyšlo,"neskrýval rozčarování roudnický kouč Pavel Janeček. „Samozřejmě, že tyto zápasy mají určitý náboj. Důležité je, aby rozhodčí dokázal zápas odřídit s určitým respektem, což se tuto sobotu nepovedlo,"říkal stoper Lovosic Michal Obrtlík.