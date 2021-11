Nejtrestanější hráči

Že by nějaký raubíř ze čtvrté třídy? Zapomeňte. Rozhodčí, kterými jsou často laici, tam přecházející věci, co výš neprojdou. Nejtrestanější hráč podzimu tak nastupoval ve třetí třídě. Byl jím řepínský Václav Šebesta. V devíti zápasech (víc kvůli trestu nestihl) se červenal hned třikrát. Neminul jej ani mariáš z posledního kola, kdy rozhodčí Pixa vyndal ze hřiště kromě něj i dva jeho spoluhráče a jednoho z hostů z Hostína. Dvakrát se do spárů disciplinárky dostali další Řepíňák Zdeněk Prejza, lobkovický Filip Bonaventura, kostelecký Tomáš Novák, kralupský ostrostřelec Stanislav Mařík a také David Müller z mělnického FC. Někdo sbírá známky, jiní zase žluté karty. V tomto směru se činili hlavně Stanislav Grohman a Dominik Dzimko, každý z borců Horních Počapel se zažlutil osmkrát. Za EMĚ to podobně „mydlil“ Jakub Sankot.

Rozhodčí Martin Šulc se v utkání Tišice - Mšeno právě chystá trestat kartou jednoho z domácích hráčů.Zdroj: Luboš Kurzweil