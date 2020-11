Daniel Hnízdil, trenér Byšic, brankář Liběchova: „Za mě nejlepší fotbalista všech dob. Byla radost na něj koukat při hře. A že byl kontroverzní? Každý je nějaký a byl to jeho život. Asi těžké ustát takovou publicitu a zájem o něj.“

Jiří Kafka, trenér Českého Brodu: „Diego? Bohém! Mrzí mě, že jsem ho nemohl vidět naživo, protože převážnou část kariéry hrál v pro nás tuhém socialismu, kdy nebyly možnosti vycestovat na Barcelonu, nebo Neapol. Fantasticky hráč, který udělal z tehdy podprůměrné Neapole šampiona země a na rozdíl od Messiho dotáhl Argentinu k titulu mistra světa. Jako trenér už tak famózní nebyl. Paradoxně jsem chtěl příští rok v lednu navštívit Buenos Aires a jeho Bocu Juniors, ale všudypřítomný covid to o rok oddálil.“

Karel Grabmüller, bývalý hráč a trenér: „Vzpomínat budu na výjimečného fotbalistu. Výrazným uměním se prosadil nejen na klubové úrovni ve své zemi i v zahraničí, ale zejména v reprezentaci. To se mnohým současným světovým hvězdám nedaří. S Pelém u mě zůstává na pomyslném Olympu fotbalových schopností, dovedností a úspěchů. Jeho nevázaný život? Jihoamerické země jsou problematikou drog proslulé. Osobně si ani nemyslím, že do toho spadl v Itálii. Možná ho jen doma využili pro nový trh, zřejmě ochutnal a zachutnalo mu.“

Josef Matějovský, předseda a hráč Slavoje Stará Boleslav: „Nejlepší fotbalista všech dob, který žil život na plný pecky!“

Pavel Dohnal, hráč Horních Počapel: „Zemřel přesně na moje narozeniny. Pamatovat si ho budu jako člověka, který měl fotbalový dar od pána Boha. Jeho odchod musel zasáhnout snad každého, kdo fotbal hraje nebo hrál. Samozřejmě, že nebyl vzorem správné životosprávy. Každý asi ví, že se podal alkoholu a drogám. Nakonec na to i doplatil svým zdravím, jinak by tu určitě ještě nějakou dobu byl. Známá je jeho božská ruka, já si ale budu ze zápasu proti Anglii z šestaosmdesátého nejvíc pamatovat to jeho sólo přes půlku hřiště. Takhle to uměl snad jenom on.“

Pavel Šuba, bývalý fotbalista, manažer futsalového Olympiku Mělník: „Miloval jsem jeho hru a vliv na tým, ve kterém hrál. Ať už to bylo v Neapoli, nebo v argentinském národním týmu. Nikdo jiný tohle nedokázal. Byl předposledním hráčem, který se při své hře vyžíval v brazilské ginge. Po něm už jen Ronaldinho.“