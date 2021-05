Překonal tak o několik stovek i tišického matadora Miroslava Brodského, který se rovněž těšil pěticifernému zisku. „Moc mě to potěšilo. Tímto i všem děkuji za hlasy. Vážím si toho,“ je za první místo rád dvaatřicetiletý záložník.

Vyhrál jste s obrovským počtem více než třinácti tisíc hlasů. Překvapila vás taková podpora?

Na začátku jsem nemyslel, že bych mohl vyhrát. Čekal jsem, že se vysoko umístí Dan Krulich ze Záryb, ale nejspíš o hlasování tolik nevěděli, zato náš trenérDaniel Hnízdil často posílal odkaz na hlasování do našich skupin na sociálních sítích.

Jak hodně si ceníte vítězství v této anketě, kde možná ani nerozhodují fotbalové dovednosti?

Za výhru jsem moc rád, jsem soutěživý typ a každé vítězství se počítá (s úsměvem).

Jiří Lauda



Bydliště: Čečelice

Datum narození: 17. dubna 1989

Zaměstnání: řidič

Znamení: beran

Další koníčky: hokej a nový koníček - chováme s manželkou slepice

Oblíbené jídlo: cokoli s knedlíkem

Oblíbené pití: muškát moravský

Oblíbený film: Život je krásný

Oblíbená hudba: Linkin Park, Karel Kryl

Máte už z fotbalu nějaké individuální ceny či ocenění?

Nemám, nikdy jsem na individuální ocenění moc nedbal, nejvíc mi záleží na úspěších týmu. Ale tato anketa mě moc potěšila.

Od koho jste podle vás získal nejvíce hlasů? Byli to spoluhráči, kamarádi nebo rodinní příslušníci? Bavil jste se o tom s někým?

O anketě jsme se bavili se spoluhráči a říkal jsem o tom i rodině, hlasovali opravdu všichni – celý tým, rodina, fanoušci – a to díky snaze našeho taktéž soutěživého trenéra Dana Hnízdila.

Byšice vůbec pravidelně bodují v podobných anketách. To asi nebude náhoda. Máte na to nějaký mustr?

Když běží nějaká anketa, tak zkrátka hlasujeme všichni, máme věrné a obětavé fanoušky, hlasuje se vážně pořád.

Kterého fotbalistu byste vybral ze zbylých deseti borců ankety vy a proč?

Vybral bych Dana Krulicha ze Záryb, je to skvělý fotbalista, skvělý člověk a velký srdcař.

V kariéře jste jednu dobu i pískal. Jak jste se k tomu dostal?

Dostal jsem se k tomu přes mého bývalého spoluhráče a dlouholetého kamaráda Petra Jurčovského. Pískal jsem jen půl roku.

Proč jste toho nechal a jaké jste si odnesl zkušenosti?

Byla to fajn zkušenost, ale nebylo to nic pro mě. Nechtěl jsem, aby na mě řvali takoví pitomci, jako jsem já (smích).

Jak to máte s rozhodčími jako hráč? Chtěl byste sám sebe pískat?

Mezi rozhodčími bývám nepochopený (smích), ale každopádně bych sám sebe nechtěl pískat. To bych se ani nemusel převlékat…

Prošel jste jen dvěma kluby, což není úplně obvyklé. Jak se zpětně díváte na vaše odskočení si do Záryb?

Poprvé jsem šel do Záryb na pobídku Dana Krulicha, který mě oslovil na turnaji na Pšovce, chtěl jsem si zkusit zahrát A-třídu, tak jsem šel. Jsem ale Byšičák a vždycky mě to táhlo zpátky. V Zárybech jsem ale poznal spoustu fajn lidí, tak soudržný tým s tak skvělými fanoušky se jen tak nevidí.

Očima trenéra Daniela Hnízdila



Jirka je prostě takový fotbalový blázen, který musí být v každém mužstvu. Soupeři ho nesnáší, ale pro svoje mužstvo je nepostradatelný. Jeho fyzický fond je obdivuhodný. Jako člověk je celkem klidný, ale jak vleze na hřiště, je složité ho ovládnout. V poslední době i hodně zapracoval na týmovosti. Pochopil, co od něj potřebujeme.

Ve kterém období jste zažil svá nejlepší fotbalová léta, kdy jste si zahrál svůj nejlepší fotbal?

Skvěle jsem se cítil v dorostu pod trenérem Mirkem Hudcem, kde se mi skvěle dařilo a navíc jsem pravidelně nastupoval za A-tým. A poté v A-týmu pod trenérem Tomášem Pšeničkou. Měli jsme v té době skvělý tým, tehdy jsem dal 25 gólů za sezonu a postoupili jsmez okresu do I. B třídy, to jsem hrál v útoku. Další z nejlepších období, kterých bylo víc, bylo ve středu zálohy s Petrem Dvorným.

Vaším osudovým klubem jsou Byšice. Co na nich máte nejraději?

V Byšicích jsem se učil hrát fotbal, žil jsem tam celý život a Byšice mám zkrátka v srdci. Klub je moje druhá rodina.

Fotbal se už dlouhou dobu nehraje. Chybí vám hodně tréninky, zápasy a kolektiv?

Chybí mi to moc. Už se nemůžu dočkat, až budeme moct naplno trénovat a hrát. Už jen proto, že mi nezbývá moc času v I. B třídě. Jinak s klukama jsme byli v kontaktu v rámci možností.

Jak trávíte fotbalové volno? Udržujete se v kondici, nebo převažuje odpočinek?

Já jsem zvyklý se v kondici udržovat pořád, ale navíc nám trenér vymyslel soutěž, kdy jsme individuálně trénovali, tím se nás snažil udržet v kondici. Chodil jsem běhat s naším jezevčíkem, ten měl z konce soutěže největší radost (smích). Nemůžu se ale srovnávat s mladšíma klukama jako je Martin Priatka, Kamil Kmeťo nebo Petr Svačina.

Na co se nejvíc těšíte, až se bude moci opět naplno sportovat a žít bez omezení?

Nejvíc se těším až vezmu svojí dcerku Alžbětku Marii po výletech. A pak samozřejmě na hřiště.

Konečné pořadí ankety



Jiří Lauda (TJ Byšice) 13 593 hlasů

Miroslav Brodský (Sokol Tišice) 12 238

Vladimír Stibora (Sokol Libiš) 1 642

Jan Studený (Pšovka Mělník) 824

Václav Vorasický (FK Neratovice/Byškovice) 421

Petr Šejnoha (Slavia V. Borek) 205

Zdeněk Cífka (AFK Hořín) 194

Martin Skopka (FK Vysoká) 52

Libor Tomášek (EMĚ Mělník) 16

Libor Tichota (Sokol Obříství) 14

Daniel Krulich (TJ Záryby) 10