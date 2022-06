„Dali jsme do toho všechno. Bylo vidět, že mládež Slavie je na velice kvalitní úrovni. I když to doplní z dorostu, jsou na tom fotbalově velice dobře. Hodně drželi balon, my běhali bez něj, což nám ubralo hodně sil,“ líčil Martin Jelínek.

Se spoluhráči litoval především úvodního gólu, kterým rozjel svou nezapomenutelnou premiéru v základní sestavě béčka Daniel Toula. Teprve sedmnáctiletý talent byl jediným, zato trojnásobným střelcem hodně mladé sestavy Pražanů.

Hráli pro zesnulého majitele

„Gól padl z nedorozumění mezi gólmanem a stoperem. Hosté se pak uklidnili. Zkoušeli jsme to do poslední chvíle alespoň zremizovat, abychom dostali soupeře pod ještě větší tlak a třeba by tam ještě něco prošlo alespoň do prodloužení. Ale bohužel,“ litoval Jelínek.

Přestože na úplný vrchol ČFL dohrané vůbec poprvé ve dvou skupinách až do konce to nevyšlo, převládala i v zápském táboře se sezonou velká spokojenost. „Bylo to pro nás prestižní vyhrát tu ČFL celkově. Hlavně jsme ale chtěli splnit cíl pro majitele, který bohužel zesnul. A to jsme zvládli. Dostal první místo na hrobeček. Pro tuhle malou vísku je takový úspěch parádní. Určitě máme co slavit,“ uzavřel Martin Jelínek vzpomínkou na Františka Maška.

Zápy – Slavia Praha B 2:3 (0:2)

Branky: 72. z pen. Matějka, 76. vl. Behenský - 13., 39. a 58. Toula. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 2:0. Diváci: 232. První zápas: 1:2. FNL si zajistila Slavia.

Zápy: Hrubeš – M. Jelínek, Duben (18. Zoubek), Růžek, Mikor, Woitek (46. Matějka), Petrlák, Janko, Putz, Kubů, J. Jelínek.

Slavia B: Kolodziej – Fatrdle, Hunal (61. Hájek), Konečný, Beránek – Žitný – Novák (81. Jinoch), Planka (81. Zelenka), Kolář – Šubert (61. Behenský), Toula (66. Zachoval).