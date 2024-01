Jakub Šimkovský, Radek Kibal, Nikolas Dobiáš, Jinuk Kim – fotbalisté, kteří v rozjeté zimní přípravě netrénují s neratovickou partou. Hlavně v případě prvního by se jednalo o citelnou ztrátu. Jednatřicetiletý host z Velvar odehrál na podzim kompletní minutáž a i z pozice obránce nastřílel jako jediný z mužstva pět gólů. Na přípravu se ovšem vrátil do třetiligového Slovanu. Podle informací z vedení neratovického klubu, by měl i v jarní části oblékat žlutomodrý dres.