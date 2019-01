Neratovice /FOTOGALERIE/ - Pěkné počasí, tři menší hřiště, kupa dětí! Den mládežnické kopané proběhl v úterý na fotbalovém hřišti v Neratovicích, kde se konalo krajské kolo McDonald's Cupu. Ve dvou skupinách bojovalo dohromady dvanáct škol, šanci na postup měla jedna. Na finále v Plzni se premiérově podívá Základní škola T. G. Masaryka z Poděbrad.

Tradiční turnaj se letos hraje už podvacáté. Jubilejní ročník zavítal i do Neratovic, kam se sjela fotbalová elita z celého kraje. Dvanáct škol sehrálo na třicet zápasů, vstupenku na celostátní finále si vybojovala škola z Poděbrad.

Fotbalisté ZŠ T. G. Masaryka prošli všemi zápasy naprosto suverénně, v tom nejklíčovějším přehráli borce z Čáslavi 3:0. „Kluci si turnaj užívají, nám se nejvíce líbilo zahájení. Herně se i daří a letos jsme si konečně došli pro postup. Navíc se na něm podíleli všichni hráči, do hry se dostal každý," netajili spokojenost učitelé z Poděbrad.

Nehrálo se jen o místenku do finále, ve hře byla spousta dalších ocenění. Fotbalisté mohli získat různé sportovní potřeby, míče, ale třeba i celodenní vstupenky do aquaparku. Vítězná mužstva samozřejmě obdržela poháry, medaile a spoustu dalších cen, které se již tradičně udělují nejlepším týmům. Kromě toho - organizátoři připravili i sošku za nejrychlejší gól. Ten padl už po patnácti sekundách hry. Postupem času se u mladých nadějí objevovaly i slzy, ztráta šance na postup zkrátka mrzela každého.

Turnaje v Neratovicích se zúčastnily i dvě školy z Mělnicka. O přímý postup bojovala ZŠ Pšovka, ve skupině se jí ale nedařilo. Nejprve podlehla Mnichovické škole z Kolína a definitivní šanci na postup následně ztratila další porážkou s Poděbrady. Přesto si reprezentanti školy turnaj užili. Stejně jako všichni. „Je to velice pěkně udělaný turnaj. Ptal jsem se kluků, jestli by další den jeli znovu. Hned mi všichni říkali, že určitě. Zpátky do lavic se jim moc nechce," řekl během akce s úsměvem Zdeněk Staněk, jeden z trenérů Pšovky.

Na akci startovala také ZŠ Jungmannovy sady z Mělníka. Ani té se však na turnaji příliš nedařilo. Přesto celý den provázela žáky ohromná radost a správná rivalita. Jsou do fotbalu ještě upřímně zapálení a mají radost z každé branky.

Fotbalový klub z Neratovic si krajské kolo McDonald's Cupu pochvaloval. „Všem se tu celý den líbilo, navíc vyšlo i počasí. Ukázali jsme, že můžeme podobné akce s přehledem pořádat pravidelně. Děkuji moc paní Hainové a celému Domu dětí a mládeže v Neratovicích, výrazně se totiž podílel na organizaci a komunikaci se všemi školami. Už teď se těšíme na další ročník," neskrýval nadšení Vladimír Kaňka, předseda FK Neratovice.