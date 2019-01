Mělnicko – Libiš provází stále smůla! Mančaftu chybí konstruktivní středový hráč a fotbalista, který by se dokázal střelecky prosadit.

Libiš naopak v řádné hrací době nevyhrála zatím ještě ani jednou. Tentokrát podlehla celku ze Štětí opět o jediný gól, který inkasovala patnáct minut před koncem.

NEZKUŠENÝ TÝM NEPORAZIL ŠTĚTÍ

Nepříjemný kolaps připravili fotbalisté Neratovic Hostouni v důležitém utkání 12. kola divizní soutěže skupiny B. Prohrávali sice v poločase 2:0 a nakonec dokázali neuvěřitelně zvítězit 3:2. Z obou stran šlo o velmi bojovné utkání. „Nehráli jsme špatně, ale byla znát větší zkušenost hráčů ze Štětí. Mají starší a zkušenější fotbalisty oproti našemu mladému týmu," uvedl hlavní trenér Libiše Petr Pálka.

Libiš inkasovala jedinou branku až čtvrt hodiny před koncem zápasu. „Dostali jsme gól podobně jako minule v Brozanech a hned na to jsme spálili jasnou gólovou příležitost. Mohli jsme při troše štěstí uhrát remízu, ale hosté si vyhrát zasloužili," řekl Pálka.

Domácí museli v polovině druhého poločasu střídat zraněného gólmana Davida Lomského. Do hry tak naskočil poprvé po zranění Václav Kratochvíl, který marodil s naštípnutou nártní kůstkou. „Oba dva brankáři chytali výborně. Pochválit musím i oba stopery Kolíska a Zuskina a samozřejmě rychlého Macha, se kterým měla hostující obrana problémy," řekl hlavní kouč.

Vítězit se Libiši stále nedaří. „Nedáváme góly a pak je těžké bodovat. Chybí nám větší zkušenost. Brankáři se stabilizovali i obrana hraje dobře a spolehlivě," dodal Pálka.

NERATOVICE DOKÁZALY NESKUTEČNÝ ZVRAT

Dlouho to vypadalo na jasný zápas. Hostouň poslal brzy do vedení z trestňáku Motlík, pak trefil odraženou ránu z vápna do sítě Tvrzník. Všechno rozhodl až druhý poločas. Nejprve domácí zaspali po vlastní standardce, kdy si dva hráči dávali přednost a Neratovičtí je ztrestali parádním brejkem zakončeným Kozákem. Pak sice Hostouň na chvíli přidala, Burant mohl zvýšit, ale nestalo se. Dvacet minut před koncem začali hosté kousat. Po standardce se nekrytý stoper Jína dostal k vyrovnání a po chvíli střídající Palanský také hlavou rozhodl.

Domácí měli sice vzápětí ještě jednu tutovou šanci, ale Tvrzník ji úplně pokazil a pak už přišla jen frustrace. Ta vyvrcholila zákrokem Buranta v přerušené hře, za který ho rozhodčí vyloučil. Atmosféra v Hostouni pak zhoustla.

Neratovičtí vyhráli po Csaplárovsku a vítěznou šňůru díky tomu protáhli na osm zápasů.