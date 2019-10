Pavel Verbíř (vedoucí mužstva FK Teplice, 379 zápasů a 76 gólů v 1. lize): V Neratovicích jsem působil v žákovských letech pod vedením trenéra Mandy Linharta. Měli jsme skvělou partu a dosáhli skvělých výsledků, ať už v krajském přeboru, či na různých turnajích. Mé druhé působení bylo po návratu ze Sparty v osmnácti letech do dospělého fotbalu. Trénoval mě trenér Hradecký s Mandou Linhartem mladším. Pro mě to bylo úspěšné vykročení do velkého fotbalu, hráli jsme ČFL a já po velmi dobrých výkonech odešel na vojnu do FK VTJ Teplice, se kterými jsem spojil celý svůj fotbalový život. TJ Spolana Neratovice moc děkuji. Vím, že dnešní doba není jednoduchá, ale FK Neratovice/Byškovice bych popřál do dalších let hodně sportovních úspěchů, aby se jim podařilo vychovat mnoho dobrých fotbalistů pro český fotbal a aby se v Neratovicích opět hrála vyšší soutěž než divize.

Tomáš Čvančara (útočník Slavoje Vyšehrad, 1 zápas v 1. lize): Prožil jsem v Neratovicích krásné dětství. Je to část mého fotbalového života, která ve mně zůstane navždy a na kterou moc rád vzpomínám. Klubu bych chtěl popřát, aby se mu dařilo a vychovával hráče tak dobře, jako vychoval i mě.

Jan Kalabiška (záložník 1. FC Slovácko, 164 zápasů a 19 gólů v 1. lize + další na Slovensku): Vzpomínám samozřejmě jenom v nejlepším. Je to klub, který mě vychoval a vypustil do dospělého fotbalu, toho si vážím a jsem rád, že jsem tam v dětství mohl být. Pamatuji si vynikající trávník, který tam v té době byl na hlavním stadionu. Staral se o něj pan Šimurda, jestli si dobře vybavuji. Sice jsme si tam nemohli skoro zatrénovat, ani přejít přes hřiště, aby nás neseřval, ale byl to super pažit, na kterém v té době hrála i reprezentační jednadvacítka. Klubu bych popřál, ať funguje minimálně dalších sto let a aby se tam ještě někdy zase hrála druhá liga.

Nové dresy i exhibice

Exhibiční zápas staré gardy s výběrem internacionálů bude zlatým hřebem oslav stého výročí FK Neratovice/ Byškovice. Hrát se bude v sobotu 12. října od 16.30 hodin. Historicky nejúspěšnější fotbalový oddíl na Mělnicku chystá k připomenutí významného jubilea ještě mnohem víc. Do mistrovského utkání áčka se Štětím, které celodenní program na hlavním stadionu zahájí, vyběhne domácí jedenáctka ve zbrusu nových dresech. Podle předsedy Vladimíra Kaňky půjde o návrat k tradici s typickými žlutomodrými pruhy. Představena by zároveň měla být i architektonická studie uvažované kompletní rekonstrukce stadionu. Večer bude pro pozvané přichystané společné setkání v prostorách společenského domu.

Pavel Bucha (záložník FK Mladá Boleslav, 28 zápasů a 4 góly v 1. lize): Na působení v Neratovicích vzpomínám velmi rád. Tehdy jsem jako malý přišel z Čechie Kralupy do nejlepšího klubu v okrese. Když si to teď zhodnotím, byl to můj první vetší, velmi důležitý a správný krok v kariéře. Byly to krásné roky. Měl jsem tu spoustu kamarádů. Docela by mě zajímalo, jak se dnes mají a co dělají. Spoustu jsme toho vyhrávali a dařilo se nám. Nejvíc asi vzpomínám na to, když jsem měl tehdy možnost hrát první žákovskou ligu proti klidně i o tři roky starším klukům. Což mi hodně dalo a dost pomohlo. Byl jsem tu totiž hodně na očích. A také díky tomu jsem později dostal možnost přestoupit do Slavie, kde jsem se dál rozvíjel. Dále si taky vzpomenu na spoustu halových turnajů, co jsme odehráli a které jsem měl moc rád. V Neratovicích mě trénovala spousta trenérů. Upřímně si na většinu jmen už nevzpomenu. Dva mi ale utkvěli v paměti. A to jsou Marek Pospíšil a Pavel Novotný. Moc rád na ně vzpomínám. Fotbal s nimi byl zábava. Hodně s námi vše prožívali a přáli nám. Klubu bych popřál mnoho úspěchů a aby se jim nadále dařilo vychovávat kvalitní fotbalisty.

Stanislav Klobása (útočník FC Vysočina Jihlava, 25 zápasů a 5 gólů v 1. lize): Přeji neratovickému fotbalu jen to nejlepší a především, aby se staral o mládež jako doteď. Ať mají hodně úspěchů, radost z fotbalu a co nejvíce mladých odchovanců. Nejvíc vzpomínám na žákovskou extraligu. I když jsme sestoupili a většinu zápasů prohráli, tak mě tato sezona fotbalově posunula víc než kterákoli jiná v Neratovicích.

Jaroslav Škoda (záložník Sokola Libiš, 56 zápasů a 2 góly v 1. lize): Vzpomínám samozřejmě v dobrém. Dvakrát se nám podařilo postoupit. Jednou v dorostu do dorostenecké ligy, bohužel jsem si ji nezahrál a šel na vojnu. Podruhé z ČFL do druhé ligy. Co musím vyzdvihnout, byl trávník pana Šimurdy. K tomu jeden zážitek: měli jsme střelbu na bránu a pan Šimurda si to nepřál. Stejně jsme šli a on nám postavil do brány multikáru. Dále vzpomínám na všechny spoluhráče, nebudu jmenovat, bylo jich hodně. Neratovicím bych popřál do druhé stovky, aby vychovaly spoustu dobrých fotbalistů a celkově hodně sportovního štěstí.