/VIDEO, FOTO/ S nejlepšími hráči své věkové kategorie změřili síly mladí fotbalisté FK Neratovice-Byškovice. Tým do dvanácti let se pod vedením trenérů Žežulky, Poláka a Pergera zúčastnil finálového turnaje jedenáctého ročníku Poháru mládeže FAČR, který se hraje pod názvem Planeo cup. Na jihu Moravy v Kuřimi obsadil v konkurenci dalších 23 celků (7+1) patnácté místo, když mu po sobotním programu jen těsně unikla „zlatá“ skupina.

FK Neratovice-Byškovice U12 na finalovém turnaji Poháru mládeže FAČR

„Užili jsme si krásný turnaj s celým týmem. Věříme, že pro kluky to byl nezapomenutelný zážitek a velká odměna i motivace na cestě stát se dobrým fotbalistou i člověkem,“ shrnul účast na turnaji hlavní trenér Václav Žežulka.

Neratovičtí ve dvoudenním turnaji odehráli celkem jedenáct zápasů po 20 minutách. V sobotní základní skupině porazili Opavu (2:0, Hanzal, Zloský) a Teplice (2:0, Zloský, Hanzal), remizovali se Slavií Praha (1:1, Zloský) a Pardubicemi (0:0) a prohráli pouze s pozdějším vítězem celého turnaje Kroměříží (0:3).

Minitabulka tří osmibodových klubů je pak trochu smolně poslala pouze do „stříbrné“ skupiny o konečné umístění. „Hráči byli zklamaní, o jaký kousek jim utekla zlatá skupina, ale my trenéři jsme byli hrdí, jak se kluci na hřišti prezentovali,“ komentoval to Václav Žežulka.

V nedělní skupině o 9. až 15. místo naděje z Mělnicka uhrály šest bodů. Porazily Náchod (2:0, Hanzal, Zloský) a Slovácko (1:0, Žilka), prohrály s Tempem Praha (0:2), Jabloncem (0:1), Českými Budějovicemi (0:1) a Kuřimí (0:1).

„Kluci odehráli velmi těžká utkání a i když se nám nedařilo, bojovali vždy až do poslední minuty. Sice pomýšleli na vyšší umístění, ale konečné patnácté místo je pro tým úspěchem,“ dodal kouč Žežulka.

O skvělou reprezentaci neratovického klubu se postarali Laška, Šťastný, Žilka, Zuskin, Lajn, Bujenita, Zloský, Hříbal, Bodruh, Zajac, Žežulka, Vokatý, Novotný, Kučera, Hanzal a Nedbal.

