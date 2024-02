Bez přestávky a naplno trénují v zimě díky možnosti využití velké a malé umělky ženské fotbalové týmy Mělníka. Příprava na jarní část soutěží je zhruba v polovině. Jejím vrcholem bude soustředění v Českém Dubu. Jedno a unikátní už navíc mají dorostenky a žákyně za sebou.

Ze zimní přípravy fotbalistek FK Mělník 1909 | Foto: FK Mělník 1909

Přestože hřiště s umělým trávníkem na Podolí má své nejlepší časy za sebou, pro šéftrenéra fotbalistek Mělníka Radka Štrobla je jeho využívání v zimních měsících nenahraditelné. „A nejedná se pouze o takové to zimní šolíchání, aby hráčky nevypadly ze cviku, jede se naplno,“ upozorňuje s připomínkou dvou tréninků týdně. Těmi to navíc nekončí.

„Bonusovým“ programem jsou přípravné zápasy, turnaje, soustředění, nebo dobrovolné fotbálky na malé umělce na Polabí, kde si hráčky mohou poměřit kvality a dovednosti s trenéry. „ Neustále pracujeme na rozvoji individuální techniky, rychlosti, přepínání činností, komunikaci a taktiky,“ shrnuje Radek Štrobl snažení, jehož výsledkem by měla být komplexní příprava týmů na jaro, ale i zlepšování individuální kvality i růst sebevědomí jednotlivých hráček.

Některé kategorie ještě v rámci „podzimního cyklu“ absolvovaly čtyřdenní soustředění ve Sportcentru v Brandýse nad Labem. Podle Radka Štrobla bylo unikátní. „Regulérně jsme propojili tréninky dorostenek a žákyň se staršími žáky SK Union Čelákovice,“ přibližuje kouč zapojení týmu, ve kterém občas vypomáhá s tréninky.

Netradiční spojení podle jeho slov dopadlo nad očekávání. „Že možnost trénovat s opravdu šikovnými kluky zvedne naše holky, se tak nějak očekávalo. Ale že se obě skupiny skutečně skamarádí a na hřišti se proti sobě vyhecují do maximálních výkonů, bylo alespoň pro mě novou zkušeností. Kluci nakonec ve zlepšování svých výkonů s holkama drželi krok a bylo to pro ně nečekaně přínosné. Nevím, jestli jsme tento pokus u nás neudělali jako první vůbec, ale jeho výsledek mě skutečně zaujal,“ netají.

V následných přípravných zápasech měl podle kouče se zkušenostmi z dívčího fotbalu v pražské Spartě herní projev stoupající tendenci. „Hra začala mít řád. Individuální výkony rostou a taktika hry, kterou zatím řešíme pouze v úplném základu a celkem okrajově, se zvedá,“ pochvaluje si.

Jeho slova potvrdil i nedávný domácí halový turnaj formátu 4+1, kde první tým mělnických děvčat skončil druhý za Teplicemi. „Snad každý potvrdí, že na turnaji byl nejlepší. Holky ukázaly nejen individuální kvalitu, ale zároveň byla jejich hra nápaditá a pro diváka zajímavá. Holky hlavně diktovaly tempo hry a soupeř pouze reagoval,“ neskrývá spokojenost vedoucí ženského fotbalu v Mělníku Stanislav Barda navzdory selhání v poslední minutě jinak skvěle odehraného turnaje. Druhý mělnický tým na něm získával zkušenosti a jeho hra už podle Štrobla rovněž začínala odrážet tréninkové snažení. Za opravdové zjevení pak považuje fotbalový růst gólmanky spolehlivě plnící i roli posledního hráče. Zdatně jí navíc sekundovala spoluhráčka ve druhém výběru.

Do přípravy podle plánu zapadá i doplňování kádru o další hráčky. „Zatím se všechny jeví v dobrém světle nejen herně, ale i po lidské stránce,“ pochvaluje si Barda.

V nadcházejícím měsíci pilování hry napříč kategoriemi na soutoku chtějí zaměřit pozornost na tým žen, kterému po podzimu patří šestá příčka v ČFL. „Musíme jej po herně-taktické stránce připravit na jaro tak, aby využil v týmovém pojetí individuální kvalitu většiny svých hráček,“ přibližuje trenér družstva René Finkous s tím, že tečku za zimním cyklem udělají soustředění v Českém Dubu. „Odtamtud bychom měli přijet připraveni na soutěže a vrhnout se rozdávat fotbalovou radost sobě i divákům. Práce tím ovšem neskončí,“ dodává Finkous.

Kromě dřiny na hřišti se v mělnickém klubu snaží také o doplnění trenérského štábu. „Momentálně generujeme z řad našich zkušených hráček vhodné typy na budoucí trenérky, které po získání zkušeností budou moci postupně od nejmenších kategorií doplnit a posílit naše realizační týmy u jednotlivých kategorií s ohledem na jejich budoucí rozšiřování. Na soustředění již budou začlenění k nejmenším a my zkušenější uděláme vše proto, aby je to začalo bavit,“ plánuje Štrobl a uzavírá připomínkou celoročního náboru hráček.

„Dívky, které mají chuť hrát za ryze dívčí tým a nechodit pouze do nějakého čutálistického kroužku, chtějí mít kvalitní tréninky, být maximálně zápasově vytížené a především se chtějí opravdu zlepšovat, mohou přijít na zkoušku každou středu a pátek v 17 hodin,“ zve k možnosti naskočit do mělnického FK 1909. A to případně i trenéry, kteří by fotbal chtěli dělat jinak, než je obvyklé.