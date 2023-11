Jeho jméno rezonuje v kauze tří z reprezentace už vyloučených fotbalistů. Šéf středočeského fotbalu a zároveň člen výkonného výboru Fotbalové asociace ČR Tomáš Neumann se v olomouckém klubu Belmondo účastnil nočního tahu trojice Vladimír Coufal, Jan Kuchta a Jakub Brabec. Sám trenér reprezentace, té futsalové, se během nedělního odpoledne k situaci vyjádřil. Podle svých slov se s hráči potkal zcela náhodou.

Předseda SKFS, člen výkonného výboru FAČR a trenér futsalové reprezentace Tomáš Neumann. | Foto: Deník/Rudolf Muzika

„Vylučuji a v žádném případě není pravda, že bych doprovázel hráče národního týmu na jejich večerní akci nebo se na organizaci této akce jakkoliv podílel,“ reagoval Tomáš Neumann na podle něj řadu mylných informací spojovaných s jeho osobou.

Skandál v reprezentaci. Tři hráči se bavili na olomoucké diskotéce, tým opustili

Jak tedy na setkání, z něhož vznikla i jeho společná fotka se sparťanem Janem Kuchtou, došlo? „V Olomouci jsem byl na večeři se svoji dcerou, která v Olomouci studuje, a s členem VV FAČR panem Nezvalem a jeho rodinou. Po večeři nás Nezvalovi odvezli do centra Olomouce, kde jsme šli do restaurace s kamarádem a jeho ženou. Poté jsme se s dcerou přesunuli společně do baru, kam dorazili i jmenovaní hráči,“ popsal.

„Byl jsem zde ve svém volném čase s členem mé rodiny. Uvědomuji si, že společná fotka s jedním z hráčů nepůsobí pro veřejnost důvěryhodně, ale sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel. Celá situace je souhrou výše uvedených okolností a samozřejmě, že si jako člen VV FAČR uvědomuji její závažnost,” uzavřel Neumann.

Aféra v nočním klubu? Neomluvitelný vlastňák! Teď už je pro smích i Souček

Nejen ve fotbalovém hnutí, ale také ve futsalovém, se bez ohledu na to, jak ke společné pařbě došlo, dostal pod palbu kritiky. „Hráče vyřadí, to je OK. Ale co ten čtvrtý, ten by měl mít nejvíc rozumu. Tomu to projde ? Nedokážu si představit, že by takhle vzal na noční akci své ovečky, které trénuje,“ vyjádřil se v jedné z diskusí Pavel Šuba, majitel futsalového klubu z Mělníka.

Do nové dimenze pak kauza posunula nedělní soutěž na stránkách krajského svazu o dvě vstupenky na pondělní klíčový zápas reprezentace s Moldavskem. Mezi nejvíce "lajkované" příspěvky a tedy kandidáty na výhru se dostaly ty reagující typickým českým humorem. "Coufalovi nakonec nejdou jo?" napsal jeden z diskutujících. "Zasloužim si je (vstupenky), protože včera jsem šel brzo spát," rýpl si další.