III. TŘÍDA - SKUPINA B: Utkání v Zálezlicích dohrával lídr v devíti.

Ledčického kapitána Miroslava Mušku (u míče) pronásleduje kralupský Jan Chroust. | Foto: Jiří Herain

Mělnicko - Fotbalisté Hořína se na druhém místě v B skupině III. třídy ohřáli jen dvě kola. Po porážce v Sazené (2:0) se znovu dívají svému soupeři na záda. Nejvíce se z výsledku, jakým dopadl šlágr 11. kola, radují v Nové Vsi. Tým Sokola totiž, stejně jako FC Mělník ve skupině A, odskočil na rozdíl šesti bodů. V divokém utkání v Zálezlicích (1:2) to lídr jednoduché neměl. Závěrečné minuty dokonce dohrával v devíti.

V poločase ještě platil nerozhodný stav. Na vedení z kopačky Michala Horáka odpověděl domácí kapitán Šobr, i když hosté by dali ruku do ohně za to, že gól padl rukou. Rozhodnutí přišlo po přestávce v době, kdy už Nová Ves hrála bez „vyžluceného“ Vancla mladšího. Z nařízené penalty se nemýlil znovu Michal Horák. Po srážce domácího gólmana s Brejšou mladším pak museli oba opustit hřiště. Hosté ale narozdíl od domácích nemohli vystřídat a tak se museli o těsné vítězství strachovat v devíti až do konce.

Podruhé za sebou vyšli střelecky naprázdno hráči Jeviněvsi, na jejichž hřišti potvrdil formu nováček z Dolan (0:3). „Zasloužené vítězství po celý zápas lepších a fotbalovějších hostů. Branka v deváté minutě Dolany uklidnila a na hřišti kralovalo jen jedno mužstvo. Když má soupeř osm hráčů lepších než je náš nejlepší, nemůže mít výsledek přijatelnější podobu. Propadli jsme téměř na všech postech,“ rozebíral zápas trenér poražených Karel Zeman.

Rušné utkání dvou sousedů v tabulce bylo k vidění v kralupských Olších. Domácí Kaučuk zvítězil nad nováčkem z Ledčic nejen ve skóre (4:1), ale dost překvapivě i v počtu červených karet (2:1). Podle trenéra hostujících fotbalistů Františka Drbala se sčítávaly osobní chyby v ledčickém mužstvu. Do tohoto výčtu zcela jistě patřil i vlastní gól na 4:0. Svou roli pak sehrála i skutečnost, že hosté přijeli do Kralup bez hráčů na vystřídání.

Teprve podruhé v letošní sezoně neprohrálo béčko PTZ Nelahozeves. Domácí dovedli k bezbrankové remíze zápas s Chlumínem, který se od prohraného derby se Zálezlicemi ani na třetí pokus nevzpamatoval­.

VÝSLEDKY A TABULKA

(lk, her)