Kralupy / Fotbalisté Kaučuku mohou v neděli přijít o vedení v A skupině I. B třídy. Své pozice jede klub z Olší hájit na půdu druhého Braškova, který je nováčkem soutěže.

Z utkání Kralupy - Mutějovice (1:3). | Foto: Jiří Herain

Kralupy, které soutěži dominují prakticky od prvního kola, na úvod jara trochu překvapivě podlehly doma Mutějovicím. V Braškově doufají, že zimní zvěsti o slabší formě kralupského týmu jsou pravdivé. Naopak Braškov nejen dobře posílil, ale i bez toho tvoří hodně kompaktní celek, jenž naposledy vyhrál vysoko 4:1 ve Vraném a na Kralupy nyní ztrácí pouhé dva body (31–29).

„Určitě bychom se rádi podívali, jak se na to seshora kouká, byla by to pecka. Ovšem velké oči nemáme, je polovina soutěže,“ krotí optimismus kouč Jaroslav Želina. Jeho tým si musí dát pozor hlavně na útok Kralup, který Braškovu nastřílel na podzim čtyři góly. Podle zpráv z domácího klubu Braškov i „souměstí“ Valdek začínají fotbalem žít. „Je to cítit a čekáme plný dům.,“ dodal první muž braškovské lavičky.

Předseda FK Kaučuk Vladimír Matějček očekává těžký zápas. Posily získané v týdnu však dávají tušit, že tým i tentokrát vedený trenérem dorostu Konvalinkou nepojede předem poražený. Navíc v Kralupech cítí křivdu z výkonu rozhodčího v prohraném úvodním jarním duelu s Mutějovicemi.

„Nastoupí za nás divizní Saša Marek z Libiše a Uher z Nové Vsi. V dalších zápasech by nás mohl tak jako na podzim posílit ještě Máj. Jedeme uhrát alespoň bod, když budou tři, tak budou hezký,“ slibuje si Vladimír Matějček a k nepovedenému jarnímu startu dodal: „Minule nás doma poškodil rozhodčí, který odpustil hostům vyloučení a penaltu. Mutějovičtí nám navíc zranili oba útočníky. I tak jsme hosty nepustili za polovinu, ale z brejku jsme dostali třetí gól.“

Šlágr I. B třídy se hraje v neděli od 16.30 hodin.

(rm, lk)