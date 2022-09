„Jeden gól byl po nahrávce od Pazdyho před prázdnou bránu, zbylé tři totožné, když jsem dával míč podél gólmana k tyči,“ přiblížil one man show, po které se na čele tabulky střelců rázem dotáhl na Gabča z Vysoké.

Ač v tišické bráně skončilo osm balonů, střelci byli pouze tři. Jen mírně pozadu zůstal zmíněný asistent u Novákovy první trefy - Lukáš Pazderka. Právě jeho hattrick hosty zdeptal jako první. Za stavu 5:1 pak přišla zcela zbytečná druhá červená Tišic (oba týmy měly po jedné už z první půle). Novák pak oslabený a navíc v průměru o bezmála dekádu starší tišický tým dorazil.

Video: Penalta a konec. Michovský těžkou chvíli ustál, Všestudy mají první výhru

„Je možné, že to bylo díky oslabení, přestali potom hrát a jako tým odpadli,“ uvědomoval si Dominik Novák usnadněnou roli. Nic to ovšem nemění na tom, že jej týmový pokladník co nevidět zkásne. „Menší pokuta tam je za hattrick, myslím, že pět set, ale jistý si nejsem,“ přemítal útočník, kterého ale trenér Kotek momentálně využívá v záložní řadě.

Dominik hraje za SK Labský posledních osm let. Nepochází přímo z Kostelce, ale z nedalekého Křenku, s fotbalem tak začínal jinde. V útlém věku začal v tehdejším společném mládežnickém projektu klubů z Brandýsa - Staré Boleslavi, v žácích hrál i za Záryby, kam to měl jen přes vodu.

„Nebyli tam ale starší žáci, tak jsem přestoupil do Kostelce a tady i zůstal,“ vybavil si s tím, že důležitou roli v přestupu sehrál i jeho děda Jaroslav, aktuálně vedoucí kosteleckého A-mužstva. V něm pak působí také jmenovec Tomáš, příbuzní ale nejsou.

Okresní fotbal: V Kostelci gólové i karetní žně, Klobása už úřaduje v Ovčárech

Kostelec disponuje jedním z nejmladších hráčských kádrů v soutěži. Průměr základní sestavy ze soboty činil pětadvaceti let. Ideální čas na to, aby se loni stříbrný tým posunul zase o něco výš a navázal na působení v kraji z let 2012 až 2016…

„Naší ambicí je, že chceme postoupit,“ potvrdil Dominik Novák. Stejně jako to, že nad týmem drží pevnou trenérskou ruku bývalý prvoligista Jaroslav Kotek. A jak se pod na první pohled přísně působícím někdejším obráncem Sparty a Mladé Boleslavi hraje? „Je to trošku náročnější, je přísnější na zápasech i trénincích, ale jako trenér je dobrý,“ prozradil na závěr Novák.