Jak ze své pozice hráče, trenéra a syna dlouholetého předsedy klubu vnímáte tuto změnu? Osobně to vnímám jako ztrátu kvalitního a zkušeného funkcionáře, který svou pozici vykonával přes třicet let a ne vždy to měl lehké. Myslím si, že měl ještě pokračovat. Jsem rád že přijal pozici čestného předsedy.

Co říkáte na důvěru stát v čele klubu, kterou jste dostal?

Tak důvěry si cením a členům jsem za zvolení poděkoval.

Nové vedení AFK Eletis Lužec



Výkonný výbor: Martin Tauchman – předseda, Tomáš Prislupský, Petr Kolařík



Dozorčí rada: Martin Kučaba, Tomáš Roučka, Jaroslav Kerpl

Co bylo přesně důvodem, že se váš táta rozhodl po tak dlouhé době rezignovat na funkci?

Důvodů bylo více. Tátu čeká v letošním roce operace kyčle, už má také svůj věk a zaslouží si trochu klidu. Ale hlavní důvod vidím momentálně v prostředí klubu, kde mu hází klacky pod nohy, pomlouvají za zády a tak dále. Všichni tito chytřejší lidé mohli kandidovat na nového předsedu klubu nebo jen do výkonného výboru, ale nikdo najednou neměl zájem. Jednoduše u piva se to řeší lépe, ale tak to prostě chodí asi všude.

Byla ve hře třeba i jiná varianta výkonného výboru? Hlásil se ještě někdo další?

Nikdo neměl zájem.

Budete se s otcem radit ohledně provozních záležitostí? Do některých jste už možná i zasvěcený… Bude to tedy pro vás v tomto směru jednodušší?

Táta převzal roli čestného předsedy. Určitě když budu potřebovat nějakou radu, rád ji využiji. Nějaké zkušenosti za dobu, co funguji v lužeckém fotbalu, samozřejmě mám a vím, kde si dát na určité věci pozor.

V jaké kondici je lužecký fotbal?

Co se týče finanční stránky, tak klub není zadlužený, jako byl před lety, kdy otec začínal jako šéf klubu. Co se týče ostatních věcí, klub trochu stagnoval a je potřeba začít ho posouvat dále, což má nový výkonný výbor v plánu a doufám, že se to podaří.

Z pozice předsedy vás čekají některé nové starosti typu shánění hráčů a sponzorů. Co z toho bude nejtěžší?

Cílů je určitě víc. Hlavně obnovit mládež až na úroveň dorostu. Momentálně máme přípravku a mladší žáky, kde děkuji za obětavost trenérům Davidu Tauchmanovi, Martinu Pernicovi, Pavlu Hrdlíkovi, Jaroslavu Kerplovi. Musíme nahrazovat končící hráče novými příchody. Je potřeba si někoho také vychovat do vlastních řad, jako tomu bylo kdysi, když nám dorost hrál I. A třídu. Hráče bych chtěl přivádět jen ty, o kterých budeme přesvědčeni, že nám pomohou k posunu. Musí být určitě lepší než hráči, které tady máme, aby to mělo smysl. Co se týče sponzorů, tak důležité je, že hlavní sponzor Eletis, kde působí otec jako jeden z majitelů, zůstal a nadále chce fotbal podporovat - jako teď, kdy nám například uhradil značnou část soustředění. Dále se v obci změnilo vedení a věřím, že spolupráce bude pokračovat minimálně na stejné úrovni jako doteď. Pakliže se ale v klubu nezačne táhnout pomyslně za jeden provaz, bude to těžká úloha.

Bude toho pro vás už víc než jen trénování, půjde to skloubit i časově? Co na to doma?

Tak to ukáže až samotný čas, jak to půjde. Doma mám podporu od synů i manželky. Mám velice tolerantní manželku, která zažila celou moji kariéru a tak ví, jak to chodí, když nejsem doma. Za to jim děkuji a určitě se najde čas jak jim to vynahradit.

Prozradíte, jaké další změny v klubu chystáte?

Priorita je pro nás mládež. To je alfa a omega všech oddílů, aby nemusely vydávat finance jen za nákupy hráčů. Dále vše by mělo směřovat k A-týmu, kde bychom určitě chtěli v budoucnu zkusit také postoupit výš. Ale cílem to momentálně není.

Co vás v klubu nyní nejvíce trápí? Z čeho naopak máte největší radost?

Radost mám z přípravky a mladších žáků, kde je vidět postupný pokrok výš a výš. Co nás trápí, respektive mě osobně, tak chování některých hráčů (členů) v klubu, jak jsem uváděl výše, ti co rádi kecají u piva, ale nic navíc neudělají. Kdo nastolená pravidla novým výborem nebude chtít respektovat, bohužel bude muset hrát asi jinde, kde mu to budou trpět.